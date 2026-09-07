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        Haberler Ekonomi Otomobil 4 bin kişinin işine son verilecek

        4 bin kişinin işine son verilecek

        Jaguar Land Rover (JLR), değişen piyasa koşulları ve artan rekabetin etkisiyle küresel iş gücünü gelecek iki yılda yaklaşık 4 bin kişi azaltacak. Şirket, gönüllü işten ayrılma programı kapsamında organizasyon yapısını sadeleştirerek yaklaşık 1,7 milyar sterlin tasarruf etmeyi hedefliyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Eylül 2026 - 17:49 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Otomotiv devinden 4 bin kişilik kesinti

        Tata Motors bünyesinde faaliyet gösteren JLR'nin üst yöneticisi (CEO) PB Balaji, otomotiv sektöründe değişen piyasa koşullarına uyum sağlamak ve şirketin rekabet gücünü artırmak amacıyla gönüllü işten ayrılma programı başlatılacağını duyurdu.

        Balaji, otomotiv sektörünün teknolojik dönüşüm, yoğun rekabet ve devam eden jeopolitik belirsizlikler nedeniyle önemli zorluklarla karşı karşıya bulunduğunu belirtti.

        Şirketin organizasyon yapısını sadeleştireceklerini ve verimliliği artıracaklarını kaydeden Balaji, bu kapsamda gelecek iki yılda yaklaşık 1,7 milyar sterlin tasarruf etmeyi hedeflediklerini bildirdi.

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        Balaji, söz konusu dönüşüm kapsamında küresel iş gücünün gelecek iki yılda yaklaşık 4 bin kişi azaltılacağını ifade etti.

        ŞİRKETİN GELİRİ YÜZDE 10 GERİLEDİ

        JLR'nin İngiltere'de yaklaşık 34 bin çalışanı bulunuyor. İşten çıkarmaların büyük bölümünün İngiltere'de ve üretim dışındaki pozisyonlarda gerçekleşmesi bekleniyor.

        JLR, son dönemde yüksek enerji maliyetleri, ABD'nin uyguladığı gümrük tarifeleri ve geçen yıl üretimin yaklaşık 5 hafta durmasına neden olan siber saldırının etkileriyle karşı karşıya kaldı.

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        Şirketin nisan-haziran dönemindeki geliri de geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 10 geriledi.

        Elektrikli araçlara yönelik talebin beklentilerin altında kalması ve Çinli üreticilerin daha düşük fiyatlı modellerinden kaynaklanan rekabet de JLR'nin sıfır emisyonlu araç üretimine yönelik hedeflerini düşürmesine neden oldu.

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        #otomotiv
        #Jaguar Land Rover
        #ELEKTRİKLİ ARAÇ
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