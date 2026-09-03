7 ülkede büyüyen Tradist, rotasını Balkanlar ve Ortadoğu’ra çevirdi

Herschel, XD Design, Sunnylife, Crosley ve Allbirds gibi dünyaca ünlü markaların Türkiye distribütörü Tradist, düzenlediği yeni sezon etkinliğinde global markaların yeni koleksiyonlarını davetlilerle buluşturdu.

Bugün Herschel, XD Design, Allbirds, Crosley ve Sunnylife olmak üzere beş global markanın distribütörlüğünü üstlenen Tradist, Türkiye’nin yanı sıra Kazakistan, Azerbaycan, Özbekistan, Gürcistan, Moldova ve Kırgızistan olmak üzere yedi ülkedeki operasyonlarını yönetiyor. Bazı markalarda global distribütörler arasında ilk üç, bazılarında ise ilk beş içerisinde yer alan şirket, Türkiye’de 400’ün üzerinde satış noktasına ulaşırken yıllık satış hacmini de 100 bin adedin üzerine taşımış durumda.

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YENİ BÜYÜME ROTASI: BALKANLAR, TÜRK CUMHURİYETLER VE ORTADOĞU

Yeni sezon etkinliğinde konuşan Tradist Kurucusu ve CEO’su Sabri Can Acarsoy, şirketin mevcut operasyonlarını büyütmenin yanı sıra yeni coğrafyalara açılmaya hazırlandığını belirtti. Balkanlar ve Türk Cumhuriyetleri’nin büyüme açısından önemli fırsatlar sunduğunu ifade eden Acarsoy, Orta Doğu ülkeleri ve yakın pazarlarda yeni iş birlikleri için görüşmeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Dijital satış kanallarının da büyüme stratejilerinde önemli bir yere sahip olduğunu belirten Acarsoy, Herschel’ın Türkiye’ye özel internet sitesinin hayata geçirildiğini ifade etti. Acarsoy, tüketicilerin global markanın Türkiye’ye özel resmi platformu üzerinden alışveriş yapmasının hem güven hem de satış sonrası hizmetler açısından önemli bir avantaj sunduğunu kaydetti.

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Tradist’in global markaların özel ve sınırlı üretim koleksiyonlarını Türkiye’ye getirmeye de odaklandığını belirten Acarsoy," Özellikle Herschel’ın farklı markalarla gerçekleştirdiği iş birlikleri tüketicilerden yoğun ilgi görüyor" dedi.

Şirketin gündemindeki bir diğer başlığının ise distribütörlüğünü yaptığı bazı global markaların ürünlerini lisans anlaşmalarıyla Türkiye’de ürettirmek olduğunu belirten Acarsoy sözlerine şöyle devam etti:

"Bu modelin hem üretim maliyetleri hem de tedarik süreçleri açısından avantaj sağlayabilecek. Lisanslı üretim sayesinde Türkiye yakın coğrafyalar için bir üretim ve dağıtım merkezi olarak konumlanacak."