ABD'den derin deniz madenciliği hamlesi

ABD'de Trump yönetimi; Kuzey Mariana Adaları ve Guam kıyıları açıklarında milyonlarca hektarlık deniz tabanını derin deniz araştırmaları için kiralama planını açıkladı.

Salı günü, ABD İçişleri Bakanlığı'na bağlı Deniz Madenleri İdaresi (MMA), Kuzey Mariana Adaları ve Guam kıyıları açıklarında 28 milyon hektarlık deniz tabanı alanı için derin deniz madenciliği ruhsatlarının ihalesine çıkarılması teklifini yayınladı.

Bu kiralamanın; şirketlerin deniz tabanını keşfetmelerine ve potansiyel olarak pillerde, elektronikte ve savunma teknolojilerinde kullanılabilecek kritik mineraller olan polimetalik nodüller yataklarını çıkarmalarına olanak tanıması bekleniyor

Kuzey Mariana Adaları, ABD'nin özerk bir özerk bölgesi, Guam ise ABD'nin birleşmemiş bir bölgesi konumunda bulunuyor.

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MMA daha önceki bir açıklamasında, Mariana Adaları bölgesindeki kritik mineraller için önerilen ticari kiralama sözleşmelerine ilişkin çevresel incelemeyi tamamladığını belirtmişti. MMA, validen gelecek yorumları değerlendireceğini de ifade etmişti.

DERİN DENİZ MADENCİLİĞİ

Derin deniz madenciliği deniz seviyesinin yaklaşık 400 metre ile 6,5 kilometre altındaki okyanus tabanında bulunan mineral yataklarının çıkarılmasını kapsıyor.

AA'daki bilgilere göre faaliyetler ağırlıklı olarak nikel, kobalt, bakır ve manganez içeren polimetalik nodüller, kobalt bakımından zengin kabuklar ve bakır, çinko, gümüş ile altın barındıran polimetalik sülfit yataklarına odaklanıyor.

Ticari ölçekte derin deniz madenciliği henüz başlamamış olsa da birçok ülke son yıllarda bu alandaki düzenleme çalışmalarını yoğunlaştırıyor.

Bu kapsamda ABD kritik mineral arz güvenliğini güçlendirmek amacıyla izin süreçlerini hızlandırırken, derin deniz tabanındaki kritik mineral bakımından zengin polimetalik nodüllerin çıkarılmasını hedefleyen The Metals Company (TMC) de ticari üretime yönelik düzenleyici süreçlerde ilerleme sağladı.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir. Görsel temsildir.