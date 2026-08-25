Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 14.431,24 %-0,48
        DOLAR 48,0999 %0,05
        EURO 56,1708 %0,14
        GRAM ALTIN 7.155,99 %-0,48
        FAİZ 40,11 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 104,96 %-1,55
        BITCOIN 79.759,00 %1,05
        GBP/TRY 65,6667 %0,15
        EUR/USD 1,1673 %0,08
        BRENT 90,14 %-2,20
        ÇEYREK ALTIN 11.700,04 %-0,48
        Haberler Ekonomi Maden ABD derin deniz madenciliği için milyonlarca hektarlık deniz tabanını kiralama planını açıkladı

        ABD derin deniz madenciliği için milyonlarca hektarlık deniz tabanını kiralama planını açıkladı

        ABD, Pasifik Okyanusu'nda geniş alanları derin deniz madenciliği arama faaliyetlerine açma planı yapıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Ağustos 2026 - 10:22 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        ABD'den derin deniz madenciliği hamlesi

        ABD'de Trump yönetimi; Kuzey Mariana Adaları ve Guam kıyıları açıklarında milyonlarca hektarlık deniz tabanını derin deniz araştırmaları için kiralama planını açıkladı.

        Salı günü, ABD İçişleri Bakanlığı'na bağlı Deniz Madenleri İdaresi (MMA), Kuzey Mariana Adaları ve Guam kıyıları açıklarında 28 milyon hektarlık deniz tabanı alanı için derin deniz madenciliği ruhsatlarının ihalesine çıkarılması teklifini yayınladı.

        Bu kiralamanın; şirketlerin deniz tabanını keşfetmelerine ve potansiyel olarak pillerde, elektronikte ve savunma teknolojilerinde kullanılabilecek kritik mineraller olan polimetalik nodüller yataklarını çıkarmalarına olanak tanıması bekleniyor

        Kuzey Mariana Adaları, ABD'nin özerk bir özerk bölgesi, Guam ise ABD'nin birleşmemiş bir bölgesi konumunda bulunuyor.

        REKLAM

        MMA daha önceki bir açıklamasında, Mariana Adaları bölgesindeki kritik mineraller için önerilen ticari kiralama sözleşmelerine ilişkin çevresel incelemeyi tamamladığını belirtmişti. MMA, validen gelecek yorumları değerlendireceğini de ifade etmişti.

        DERİN DENİZ MADENCİLİĞİ

        Derin deniz madenciliği deniz seviyesinin yaklaşık 400 metre ile 6,5 kilometre altındaki okyanus tabanında bulunan mineral yataklarının çıkarılmasını kapsıyor.

        AA'daki bilgilere göre faaliyetler ağırlıklı olarak nikel, kobalt, bakır ve manganez içeren polimetalik nodüller, kobalt bakımından zengin kabuklar ve bakır, çinko, gümüş ile altın barındıran polimetalik sülfit yataklarına odaklanıyor.

        Ticari ölçekte derin deniz madenciliği henüz başlamamış olsa da birçok ülke son yıllarda bu alandaki düzenleme çalışmalarını yoğunlaştırıyor.

        Bu kapsamda ABD kritik mineral arz güvenliğini güçlendirmek amacıyla izin süreçlerini hızlandırırken, derin deniz tabanındaki kritik mineral bakımından zengin polimetalik nodüllerin çıkarılmasını hedefleyen The Metals Company (TMC) de ticari üretime yönelik düzenleyici süreçlerde ilerleme sağladı.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir. Görsel temsildir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Deep Sea Mining
        #Derin Deniz Madenciliği
        #ABD
        #enerji
        #maden
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kuriş soruşturmasında 3'üncü dalga: 54 kişiye gözaltı kararı
        Kuriş soruşturmasında 3'üncü dalga: 54 kişiye gözaltı kararı
        İstanbul'da vahşet! Karısına kurşun yağdırdı!
        İstanbul'da vahşet! Karısına kurşun yağdırdı!
        Dışişleri: ABD'nin 'Suriye' kararından memnunuz
        Dışişleri: ABD'nin 'Suriye' kararından memnunuz
        Lyon 11'i netleşiyor
        Lyon 11'i netleşiyor
        Ayva dalı cinayetinde kurşunlardan biri inekten çıktı
        Ayva dalı cinayetinde kurşunlardan biri inekten çıktı
        Adım adım Miretti!
        Adım adım Miretti!
        Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında gözaltılar!
        Yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasında gözaltılar!
        Ev ve otomobil ilanlarında 'Fiyat için DM' yazanlara ceza
        Ev ve otomobil ilanlarında 'Fiyat için DM' yazanlara ceza
        İşte Okan Buruk'un stoper planı!
        İşte Okan Buruk'un stoper planı!
        Kadın kalbini anlamak için erkek kalbi yetmiyor
        Kadın kalbini anlamak için erkek kalbi yetmiyor
        Kabine 3'üncü kez Ahlat'ta
        Kabine 3'üncü kez Ahlat'ta
        Karahantepe’de 11 bin yıllık benzersiz heykel
        Karahantepe’de 11 bin yıllık benzersiz heykel
        Dalgaların tadını çıkardı
        Dalgaların tadını çıkardı
        Evlenmekten vazgeçti, düğünden vazgeçmedi!
        Evlenmekten vazgeçti, düğünden vazgeçmedi!
        Bıçaklayıp öldürdüler, evde oturmaya devam ettiler!
        Bıçaklayıp öldürdüler, evde oturmaya devam ettiler!
        'Evlilik' sorularına yanıt verdi
        'Evlilik' sorularına yanıt verdi
        Avrupa'nın ünlü market zincirinde böcek ilacı alarmı
        Avrupa'nın ünlü market zincirinde böcek ilacı alarmı
        Maç sonu aşkına koştu
        Maç sonu aşkına koştu
        "Haddini bildirdim"
        "Haddini bildirdim"
        Parkinson’un kokusunu aldı, bilim dünyasını harekete geçirdi!
        Parkinson’un kokusunu aldı, bilim dünyasını harekete geçirdi!