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        Haberler Ekonomi Teknoloji ABD Hazine Bakanı Scott Bessent: Sorumlu olan yapay zeka değil, insanlar

        ABD Hazine Bakanı Scott Bessent: Sorumlu olan yapay zeka değil, insanlar

        ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, yapay zeka şirketlerinin kendi sorumluluklarını üstlenmesi gerektiğini belirterek, federal hükümetten yasal sorumluluk kalkanı beklememeleri gerektiğini söyledi. Bessent, Çin ve İran'a ilişkin gelişmeler ile faiz oranlarına dair de değerlendirmelerde bulundu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21 Eylül 2026 - 17:43 Güncelleme:
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        Bessent'ten yapay zeka ve İran açıklaması

        Bessent, CNBC televizyonuna verdiği röportajda, ABD Başkanı Donald Trump'ın yapay zeka sektörüne katı düzenlemeler getirilmesine karşı tutumunun yanı sıra Çin, İran ve faiz seviyeleri hakkında değerlendirmelerde bulundu.

        Yapay zeka geliştiricilerinin kendi sorumluluklarını üstlenmeleri gerektiğini ifade eden Bessent, şirketlerin federal hükümetten yasal sorumluluk kalkanı beklememeleri gerektiğini kaydetti.

        Bessent, "Sorumlu olan yapay zeka değil, insanlardır." diye konuştu.

        ABD ile Çin'in yapay zekadan kaynaklanabilecek olaylar için doğrudan iletişim hattı kuracağına işaret eden Bessent, tarafların yapay zeka konularını ele almak üzere 2 ay sonra bir araya geleceğini belirtti.

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        Bessent, son dönemde Çinli yetkililerle gümrük vergileri, ekonomi ve yapay zeka konularını görüştüğünü ifade etti.

        İran'la çatışmanın ne kadar süreceği konusunda bir tahminde bulunamayacağını belirten Bessent, "23 Eylül'de bütün İran hava yolu şirketlerinin dünya genelindeki faaliyetleri durdurulacak." dedi.

        Bessent, faiz oranlarının İran'la çatışmaların sona ermesinin ardından düşmesini beklediğini kaydetti.

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        #ABD Hazine Bakanı Scott Bessent
        #Yapay Zeka
        #iran
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