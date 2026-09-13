Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Otomobil
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.467,25 %0,51
        DOLAR 48,5213 %-0,07
        EURO 56,3382 %-0,31
        GRAM ALTIN 6.784,88 %0,72
        BITCOIN 76.726,00 %-0,55
        FAİZ 39,89 %0,33
        GÜMÜŞ GRAM 100,67 %1,44
        GBP/TRY 65,7134 %-0,06
        EUR/USD 1,1599 %-0,11
        BRENT PETROL 101,76 %-4,30
        ÇEYREK ALTIN 11.093,28 %0,72
        Haberler Ekonomi Otomobil ABD'li otomotiv devi yüz binlerce aracını geri çağırıyor

        ABD'li otomotiv devi yüz binlerce aracını geri çağırıyor

        ABD'li otomotiv şirketi Ford, yakıt deposu sorunları nedeniyle ABD'deki yaklaşık 223 bin 500 aracını geri çağırıyor

        Kaynak
        Reuters / Habertürk
        Giriş: 13 Eylül 2026 - 09:54 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        ABD'li otomotiv devi yüz binlerce aracını geri çağırıyor

        ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Ford'un ABD'de 223 bin 472 aracı, yakıt depolarındaki sızıntılar ve düzgün takılmamaları nedeniyle geri çağırdığını, bu depoların sürüş sırasında araçtan ayrılabileceğini belirtti.

        Reuters'ın aktardığına göre NHTSA açıklamasında yerinden çıkmış bir yakıt deposunun trafikte tehlike oluşturarak kaza riskini artırabileceğini, yakıt sızıntısının ise motorun durmasına veya yangın riskinin artmasına neden olabileceğini vurguladı.

        Açıklamada bu endişe nedeniyle 2023-2027 model bazı F-150 araçların geri çağrılacağı, yetkili servislerin yakıt deposu kayışlarını gerekli gördükleri takdirde ücretsiz olarak kontrol edip değiştireceği belirtildi.

        REKLAM

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir. Görsel temsilidir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ford
        #otomotiv
        #ekonomi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        11 aylık bebeği ailesinin sattığı iddiası
        11 aylık bebeği ailesinin sattığı iddiası
        İstanbul Havalimanı'nda yeni pist için geri sayım
        İstanbul Havalimanı'nda yeni pist için geri sayım
        "Gerekirse Salah'ı da alacaksın"
        "Gerekirse Salah'ı da alacaksın"
        Bakan Çiftçi talimat verdi! 81 ilde okul çevrelerinde sıkı takip
        Bakan Çiftçi talimat verdi! 81 ilde okul çevrelerinde sıkı takip
        İlk ders zili yarın çalacak
        İlk ders zili yarın çalacak
        Fenerbahçe'nin rakibi Gaziantep FK!
        Fenerbahçe'nin rakibi Gaziantep FK!
        “Zenne Arif" gözaltına alındı
        “Zenne Arif" gözaltına alındı
        Okan Buruk'tan sürpriz kadro kararı!
        Okan Buruk'tan sürpriz kadro kararı!
        Kan donduran cinayetin sırrını kol saati çözdü!
        Kan donduran cinayetin sırrını kol saati çözdü!
        ABD'li otomotiv devi yüz binlerce aracını geri çağırıyor
        ABD'li otomotiv devi yüz binlerce aracını geri çağırıyor
        Ağlatan dönüş
        Ağlatan dönüş
        Yunanistan'da "Aşil Kalkanı" eleştirileri
        Yunanistan'da "Aşil Kalkanı" eleştirileri
        Aşıkların final heyecanı
        Aşıkların final heyecanı
        Büyülü bir sonbahar için 20 film
        Büyülü bir sonbahar için 20 film
        Su kuyusunda facia! 2 ölü
        Su kuyusunda facia! 2 ölü
        Sıcak hava sürüyor, kuzeye yağış beklentisi
        Sıcak hava sürüyor, kuzeye yağış beklentisi
        Zekâ yapay olsa da risk gerçek
        Zekâ yapay olsa da risk gerçek
        Ölümünde yapay zeka detayı
        Ölümünde yapay zeka detayı
        100 yaşındaki Ali Gül’ün yaşam sırrı
        100 yaşındaki Ali Gül’ün yaşam sırrı
        Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar
        Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar