ABD'li otomotiv devi yüz binlerce aracını geri çağırıyor

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Ford'un ABD'de 223 bin 472 aracı, yakıt depolarındaki sızıntılar ve düzgün takılmamaları nedeniyle geri çağırdığını, bu depoların sürüş sırasında araçtan ayrılabileceğini belirtti.

Reuters'ın aktardığına göre NHTSA açıklamasında yerinden çıkmış bir yakıt deposunun trafikte tehlike oluşturarak kaza riskini artırabileceğini, yakıt sızıntısının ise motorun durmasına veya yangın riskinin artmasına neden olabileceğini vurguladı.

Açıklamada bu endişe nedeniyle 2023-2027 model bazı F-150 araçların geri çağrılacağı, yetkili servislerin yakıt deposu kayışlarını gerekli gördükleri takdirde ücretsiz olarak kontrol edip değiştireceği belirtildi.

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