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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam AJet'ten yurt içi bilet kampanyası

        AJet'ten yurt içi bilet kampanyası

        AJet'in sonbahar yurt içi kampanyası kapsamında biletler yüzde 30 indirimle satışa sunuldu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05 Ağustos 2026 - 16:04 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        AJet'ten yurt içi bilet kampanyası

        AJet'ten yapılan açıklamaya göre, şirket, sonbaharda seyahat planı yapmak isteyen misafirlerine özel, yurt içi indirimli bilet kampanyası hazırladı.

        Kampanya kapsamında yüzde 30 indirimli biletler, bugün saat 11.00'den yarın saat 23.59'a kadar "SBAHAR30" kodu kullanılarak satın alınabilecek.

        İndirimli biletler, 23 Eylül-23 Aralık tarihleri arasındaki tüm yurt içi seyahatlerde kullanılabilecek.

        AJet, bagaj hizmetlerinde de indirim yaptı. Kampanya boyunca uçak altı bagajı satın almak isteyenler, yüzde 30 indirimden yararlanabilecek.

        Kampanya kapsamındaki biletler sadece "AJet.com" ve AJet'in mobil uygulaması üzerinden alınabilecek.

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