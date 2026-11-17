Ak Lease, sanayide yeşil dönüşümün hızlandırılması ve kadın sanayicilerin yatırım ihtiyaçlarının desteklenmesi hedefiyle GAIA Kadın Sanayi Platformu ile iş birliği geliştirmeye yönelik bir adım attı. İmzalanan iş birliği protokolü; yeşil fabrika, sürdürülebilir üretim, iklim değişikliğiyle müca-dele ve çevresel sürdürülebilirlik odaklı yatırımları kapsıyor. İş birliği, kadın sanayicilerin işletme-lerini geliştirmelerine, üretim kapasitelerini artırmalarına ve rekabet güçlerini yükseltmelerine yönelik yatırımların finansman seçenekleri için tarafları bir araya getirecek.

İş birliğinin odağında yer alan kadın sanayicilerin yeşil finansmana erişimi konusu, Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenen COP31 kapsamında da masaya yatırıldı. Akbank tarafından 16 Kasım’da düzenlenen "Sanayi Dönüşümüne Liderlik Eden Kadınlar: Yatırım ve Finansmana Erişim" başlıklı toplantı Ak Lease, Akbank ve GAIA temsilcilerini ve reel sektör katılımcılarını bir araya getirdi.

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Sürdürülebilir yatırımların finansmanını öncelikli çalışma alanlarından biri olarak ele alan Ak Lease, Türkiye’de leasing sektörünün tescilli ilk sürdürülebilirlik temalı ürünü ECOLease ile yeni-lenebilir enerji, enerji verimliliği, atık ve su yönetimi projelerine finansman sağlıyor. Şirket, GAIA ile gerçekleştirdiği iş birliğiyle bu alandaki deneyimini kadın sanayicilerin büyüme ve yeşil dönü-şüm hedefleri doğrultusunda değerlendirmeyi amaçlıyor.

"Kadın sanayicilerin yeşil dönüşümde daha güçlü rol üstlenmelerini hedefliyoruz"

İş birliğine ilişkin değerlendirmede bulunan Ak Lease Genel Müdürü Eser Okyay, şunları söyle-di: “Sanayimizin geleceği açısından sürdürülebilir üretim yatırımları kadar, bu yatırımları hayata geçirecek işletmelerin finansmana erişimi de büyük önem taşıyor. Kadın sanayicilerin hem bü-yüme hedeflerine ulaşmalarını hem de yeşil dönüşümde daha güçlü rol üstlenmelerini hedefliyo-ruz. GAIA ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğini, bu iki hedefi bir araya getiren değerli bir adım olarak görüyoruz. Ak Lease olarak sürdürülebilir finansman alanındaki deneyimimizle kadın sanayicile-rin ihtiyaçlarına uygun çözümler geliştirmeyi ve sanayimizin dönüşümüne katkı sunmayı hedefli-yoruz.”

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"Kadın sanayicilerin yatırım ve dönüşüm hedeflerini güçlü iş birlikleriyle destekliyoruz"

İş birliğine ilişkin değerlendirmede bulunan GAIA Kadın Sanayi Platformu kurucu ortaklarından Selcen Faydasıçok, şunları söyledi:

"Kadın sanayicilerin büyüme ve yeşil dönüşüm hedeflerini hayata geçirebilmeleri için bilgiye, finansmana ve doğru iş ortaklarına erişimleri büyük önem taşıyor. GAIA olarak kadın sanayicilerin ihtiyaçlarını ortak bir gündeme taşıyor, bu ihtiyaçlara çözüm geliştirecek kurumlarla iş birlikleri kuruyoruz. Ak Lease ile gerçekleştirdiğimiz iş birliğini, kadın sanayicilerin yatırım hedeflerini destekleyen ve sürdürülebilir üretime geçişlerini güçlendiren değerli bir adım olarak görüyoruz. Kadınların üretimdeki ve karar alma süreçlerindeki gücünü artırarak sanayimizin dönüşümüne katkı sunmayı hedefliyoruz."