Akbank 'DENGE' programını tanıttı

Akbank, COP31 kapsamında düzenlediği “Teşvikten Yatırıma: Sanayinin Düşük Karbonlu Dönüşümünü Hızlandırmak” adlı panelde Düşük Emisyon Ekonomisine Geçiş Programı'nı (DENGE) tanıttı.

Oturumun açılış konuşmasını gerçekleştiren Akbank Genel Müdürü Kaan Gür, finansman programına ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

“Sanayinin yeşil dönüşümü; Türkiye’nin üretim maliyetlerini, enerji güvenliğini ve ihracattaki rekabet gücünü belirleyen temel bir ekonomik gündem. TIDIP’in belirlediği dört öncelikli sektörde 70 milyar doların üzerindeki yatırım ihtiyacı, bu sürecin ölçeğini açık biçimde ortaya koyuyor. Dönüşüm ise kamu teşviklerini, teknik uzmanlığı, uluslararası kaynakları ve özel sermayeyi aynı yatırım mimarisinde buluşturmayı gerektiriyor. Bu bilinçle, Akbank olarak TIDIP’in ortaya koyduğu vizyonu uçtan uca tasarlanmış bir finansman programı ile destekliyoruz. Uluslararası kaynakları harekete geçirerek uygulanabilir ve ölçeklenebilir projelerle ülkemizde dönüşümü hızlandırmayı amaçlıyoruz. Başarımızı kullandırdığımız kaynağın büyüklüğü kadar; yenilenen üretim hatları, sağlanan verimlilik, azaltılan karbon emisyonu ve güçlenen rekabet kapasitesiyle ölçeceğiz.”

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TEŞVİKTEN YATIRIMA YENİ FİNANSMAN MODELİ

Akbank DENGE Programı; kamu teşviklerini, teknik uzmanlığı, uluslararası kaynakları ve banka finansmanını tek bir çatı altında buluşturuyor. Bakanlık teşvik programları ile paralel tasarlanan finansman modelleriyle hem teşvik unsurlarına erişimi hem de karbonsuzlaşma yatırımlarının uygulamasını hızlandıracak çözümler sağlıyor. Amaç, şirketlerin uzun vadeli dönüşüm planlarını uygulanabilir ve ölçeklenebilir yatırımlara dönüştürmek.

Program, Akbank’ın 2030 yılı için belirlediği 2,5 trilyon TL’lik sürdürülebilir finansman hedefinin alt hedeflerinden endüstriyel karbonsuzlaşmaya katkı sunacak. Banka, karbon yoğun sektörlerin dönüşüm yatırımlarına 2030’a kadar 50 milyar TL finansman sağlamayı taahhüt ediyor. Aynı zamanda 2050 yılına dek “Net Sıfır Emisyonlu Banka” olmayı hedefliyor.

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PROGRAM EBRD İŞ BİRLİĞİYLE GÜÇLENDİRİLDİ

Akbank, programın uluslararası kaynak ayağını güçlendirmek üzere EBRD ile 100 milyon ABD doları tutarında yetkilendirme mektubu imzaladı. İşlemden sağlanacak kaynak, programın uygunluk kriterlerini karşılayan düşük karbonlu dönüşüm yatırımlarına yönlendirilecek. Böylece uluslararası fonlama, teknik destek ve karbonsuzlaşma yatırımının finansmanı aynı model içinde bir araya getirilecek. Bakanlık teşviklerine paralel tasarlanan finansman modeli ile kamu teşviklerine erişim de kolaylaşacak.

MESLEKİ ÇATI KURULUŞLARLA İŞ BİRLİĞİ

Program her bir sektörün karbonsuzlaşma ihtiyaçlarına ve önceliklerine göre tasarlandı. Mesleki çatı kuruluşlarla iş birliği geliştirilerek üyelerin ihtiyaçlarına yerinde ve hızlı çözümler sunulması amaçlanıyor.

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İş birlikleri; sektördeki yatırım ihtiyaçlarının belirlenmesi, iyi uygulamaların paylaşılması ve enerji verimliliği ile sera gazı emisyonlarının azaltılmasına yönelik yatırımların finansmana erişiminin kolaylaştırılmasına odaklanacak. Modelin, meslek kuruluşları ve birlikler üzerinden farklı sektörlerde yaygınlaştırılması hedefleniyor.

DÖRT SEKTÖRDE 70 MİLYAR DOLARLIK DÖNÜŞÜM YATIRIMI

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hayata geçirilen TIDIP, Türkiye’nin 2053 net sıfır hedefi doğrultusunda sanayinin dönüşümünü hızlandırmayı amaçlıyor. Düşük karbon yol haritalarına göre çelik, çimento, alüminyum ve gübre sektörlerinin uzun vadeli dönüşümü için 70 milyar doların üzerinde yatırıma ihtiyaç duyuluyor.

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TIDIP, ilk aşamada bu dört sektöre odaklanırken 2030’a kadar 5 milyar euroluk yatırımı harekete geçirmeyi ve yılda 20 milyon tonun üzerinde emisyon azaltımı sağlamayı hedefliyor.