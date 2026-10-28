Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 11.165,44 %0,13
        DOLAR 49,8373 %0,05
        EURO 55,6285 %0,22
        GRAM ALTIN 6.480,15 %-0,31
        BITCOIN 81.032,00 %0,44
        FAİZ 39,50 %-0,23
        GÜMÜŞ GRAM 86,12 %-1,21
        GBP/TRY 66,4021 %0,03
        EUR/USD 1,1158 %0,30
        BRENT PETROL 111,49 %1,59
        ÇEYREK ALTIN 10.595,04 %-0,31
        Haberler Ekonomi Para Akbank'tan 45.9 milyar TL net kâr

        Akbank'tan 45.9 milyar TL net kâr

        Akbank yılın ilk 9 ayında 45 milyar 933 milyon TL net kâr elde etti. Sonuçları değerlendiren "Akbank olarak küresel belirsizliklerin yüksek seyrettiği bu dönemde de Türk ekonomisine ve müşterilerimize desteğimizi kararlılıkla sürdürmeye devam ettik" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Ekim 2026 - 22:14 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Akbank'tan 45.9 milyar TL net kâr

        Akbank’ın 2026 yılı üçüncü çeyrek finansal performansı üzerine açıklamada bulunan Genel Müdür Kaan Gür, “Üçüncü çeyrekte artan jeopolitik belirsizliklere bağlı olarak enerji fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesi küresel ekonomi ve finansal piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ederken, güçlenen enflasyon riskleri karşısında gelişmiş ülke merkez bankaları daha sıkı bir parasal duruşa yöneldi. Küresel finansal koşulların sıkılaştığı bu ortamda, yurt içinde dezenflasyon sürecinde kaydedilen ilerleme ve makroekonomik dengelenmenin güçlenmesiyle birlikte ekonomi yönetimimiz tarafından kademeli normalleşme adımları atıldı. Akbank olarak küresel belirsizliklerin yüksek seyrettiği bu dönemde de Türk ekonomisine ve müşterilerimize desteğimizi kararlılıkla sürdürmeye devam ettik.” dedi.

        REKLAM

        Gür, açıklamalarına şöyle devam etti, “2026 yılının ilk dokuz ayında ekonomimize sağladığımız kredi desteğini 2 trilyon 334 milyar TL’si nakdi olmak üzere toplam 3 trilyon 35 milyar TL seviyesine çıkardık. Toplam mevduatımız 2 trilyon 641 milyar TL’ye, aktiflerimiz ise 4 trilyon 198 milyar TL’ye ulaştı. Yüzde 16,7 düzeyinde gerçekleşen güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranımızla, reel sektörün büyümesine ve gelişmesine destek olmayı sürdürdük. Bankamız 2026 yılının ilk dokuz ayında 16 milyar 897 milyon TL vergi gideri sonrası 45 milyar 933 milyon TL konsolide net kâr elde etti. Başarılı performansları için çalışma arkadaşlarıma ve bizlere duydukları güven için başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim.”

        ÖNERİLEN VİDEO

        İstanbul Boğazı'nın üzerini yağmur bulutları kapladı

        İstanbul'da gece saatlerinden itibaren etkisini artıran sağanak yağışın ardından Boğaz'ın üzerinde yoğun yağmur bulutları oluştu. Beykoz'dan görüntülenen bulut kütleleri dikkat çekti.(İHA)

        #akbank
        #bilanço
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Lemina dokunuşu
        Lemina dokunuşu
        Hortum felaketinde 2 tutuklama!
        Hortum felaketinde 2 tutuklama!
        "Baba ben geldim"
        "Baba ben geldim"
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        İsrail seçimi sonuçları bize neyi gösteriyor?
        İsrail seçimi sonuçları bize neyi gösteriyor?
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti