Akbank'tan 45.9 milyar TL net kâr

Akbank’ın 2026 yılı üçüncü çeyrek finansal performansı üzerine açıklamada bulunan Genel Müdür Kaan Gür, “Üçüncü çeyrekte artan jeopolitik belirsizliklere bağlı olarak enerji fiyatlarının yeniden yükselişe geçmesi küresel ekonomi ve finansal piyasalar üzerinde etkili olmaya devam ederken, güçlenen enflasyon riskleri karşısında gelişmiş ülke merkez bankaları daha sıkı bir parasal duruşa yöneldi. Küresel finansal koşulların sıkılaştığı bu ortamda, yurt içinde dezenflasyon sürecinde kaydedilen ilerleme ve makroekonomik dengelenmenin güçlenmesiyle birlikte ekonomi yönetimimiz tarafından kademeli normalleşme adımları atıldı. Akbank olarak küresel belirsizliklerin yüksek seyrettiği bu dönemde de Türk ekonomisine ve müşterilerimize desteğimizi kararlılıkla sürdürmeye devam ettik.” dedi.

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Gür, açıklamalarına şöyle devam etti, “2026 yılının ilk dokuz ayında ekonomimize sağladığımız kredi desteğini 2 trilyon 334 milyar TL’si nakdi olmak üzere toplam 3 trilyon 35 milyar TL seviyesine çıkardık. Toplam mevduatımız 2 trilyon 641 milyar TL’ye, aktiflerimiz ise 4 trilyon 198 milyar TL’ye ulaştı. Yüzde 16,7 düzeyinde gerçekleşen güçlü konsolide sermaye yeterlilik oranımızla, reel sektörün büyümesine ve gelişmesine destek olmayı sürdürdük. Bankamız 2026 yılının ilk dokuz ayında 16 milyar 897 milyon TL vergi gideri sonrası 45 milyar 933 milyon TL konsolide net kâr elde etti. Başarılı performansları için çalışma arkadaşlarıma ve bizlere duydukları güven için başta müşterilerimiz olmak üzere tüm paydaşlarımıza teşekkür ederim.”