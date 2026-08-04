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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Aksa Elektrik, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni imzaladı

        Aksa Elektrik, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni imzaladı

        Aksa Elektrik, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni (UN Global Compact) imzalayarak sürdürülebilirlik alanındaki taahhütlerini uluslararası düzeyde güçlendirdi. İnsan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında belirlenen 10 evrensel ilkeye bağlılığını teyit eden Aksa Elektrik, çevresel, sosyal ve yönetişim (ESG) alanındaki çalışmalarını küresel ilkeler doğrultusunda geliştirmeyi hedefliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04 Ağustos 2026 - 16:49 Güncelleme:
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        Aksa Elektrik, BM Küresel İlkeler Sözleşmesi'ni imzaladı

        Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin (UN Global Compact) imzacısı olan Aksa Elektrik, insan hakları, çalışma standartları, çevre ve yolsuzlukla mücadele alanlarında belirlenen 10 evrensel ilkeyi iş yapış biçiminin ayrılmaz bir parçası olarak benimsediğini teyit ederek sürdürülebilirlik yaklaşımını küresel bir çerçeveye taşıdı.

        UN Global Compact kapsamında her yıl yayımlanacak İlerleme Bildirimi (Communication on Progress - CoP) ile sürdürülebilirlik performansını şeffaf bir şekilde paylaşacak olan Aksa Elektrik; etik yönetim anlayışı, çevresel sorumluluğu, çalışanlarına sunduğu değer ve toplumsal fayda odaklı yaklaşımını uluslararası standartlarla daha da güçlendirecek.

        Aksa Elektrik, sürdürülebilir büyüme vizyonu kapsamında dijital dönüşümden enerji verimliliğine, iklim odaklı uygulamalardan çalışan gelişimine ve toplumsal fayda projelerine kadar uzanan çalışmalarını uzun vadeli değer üretme anlayışıyla sürdürüyor. Şirket, Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'ne attığı imzayla, sürdürülebilirliği iş yapış biçiminin temel unsurlarından biri olarak konumlandırma kararlılığını uluslararası ölçekte bir kez daha ortaya koyuyor.

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