Nvidia'yı sarsan casusluk skandalı Çinli teknoloji şirketi Alibaba'ya da sıçradı. Reuters'ın haberine göre Alibaba, New York'ta hissedarlarından gelen bir davayla karşı karşıya. Hissedarlar şirketi, Nvidia'nın eski CEO'su Jensen Huang'ın geçen hafta istifa etmesinde payı olan ilişkideki Çin casusu şüphelisiyle bağlarını gizleyerek kendilerini dolandırmakla suçluyor.

Manhattan'daki federal mahkemede perşembe günü açılan dava, toplu dava niteliği taşıyor. Toplu dava, aynı durumdan etkilenen çok sayıda kişi adına açılan dava türü. Dilekçeye göre Alibaba, 2024, 2025 ve 2026 yıllık raporlarında ihracat kontrolü ihlallerinin ya da bu yöndeki şüphelerin işine zarar verme riskini bilerek ve önemli ölçüde küçük gösterdi. Hissedarlar, şirketin bu şekilde hisse fiyatını olduğundan yüksek tuttuğunu öne sürüyor.

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MEGASPEED BAĞLANTISI

Hissedarlar, Alibaba'nın Singapurlu Megaspeed şirketiyle ilişkisine dikkat çekiyor. Megaspeed'in, Çin'in Nvidia'nın gelişmiş yapay zeka çiplerine erişmesine yardım ettiğinden şüpheleniliyor. Şirketin yöneticisi Alice Huang ise Jensen Huang ile ilişki yaşamıştı. İkisi arasında akrabalık bağı bulunmuyor.

Hissedarlara göre Alibaba hisseleri geçen hafta dört gün içinde yüzde 14 değer kaybetti. Hissedarlar bu düşüşü, Alibaba'nın Alice Huang ve Megaspeed ile bağlarını ortaya koyan haberlere bağlıyor. Bu haberler arasında Alibaba'nın Megaspeed'in "baskın" müşterisi haline geldiği bilgisi de vardı.

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Hissedarlar düşüşün bir kısmını da Reuters'ın 12 Kasım'da yayımladığı bir habere bağlıyor. Söz konusu haberde Nvidia'daki casusluk skandalının, ABD yönetimini Çinli yapay zeka şirketlerinin gelişmiş işlemcileri uzaktan kullanmasına yönelik kısıtlamaları sıkılaştırmaya itebileceği yazılmıştı.

Alibaba, konuyla ilgili yorum taleplerine hemen yanıt vermedi. Şirketin CEO'su Eddie Wu da davada sanıklar arasında yer alıyor. Nvidia da casusluk skandalı nedeniyle yönetim kurulu üyelerinin denetimi gevşek tuttuğu iddiaları dahil, hissedarlarından birkaç dava ile karşı karşıya.

"HEDEFLERİMİZDEN SAPMADIK"

Wu, perşembe günü yaptığı açıklamada Alibaba'nın 2030'a kadar dış müşterilerden 100 milyar dolarlık bulut geliri ve yüzde 20 FAVÖK marjı hedefine ulaşma yolunda olduğunu söyledi. FAVÖK, bir şirketin faiz, vergi ve amortisman öncesi karını gösteriyor. Wu bu açıklamayı, ABD'nin bilgi işlem gücüne erişime getirdiği ve şirketin ürün ve hizmetlerini gelecek yıl etkileyebilecek kısıtlamalara rağmen yaptı. Bu kısıtlamalar, Huang'ın Nvidia'dan istifasının ardından getirildi.

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ABD İLE HUKUK SAVAŞI

Alibaba'nın ABD'deki hukuk mücadelesi yalnızca bu davayla sınırlı değil. Şirket haziran ayında, ABD Savunma Bakanlığı'nın Çin ordusuyla bağlantılı gördüğü "Çinli askeri şirketler" kara listesine alınması nedeniyle ABD hükümetine dava açmıştı.

Geçen ay ise Kaliforniya'daki bir federal yargıç Alibaba lehine tedbir kararı verdi. Karar, ABD hükümetinin, lobicileri aynı zamanda Çinli askeri şirket olarak belirlenen şirketlerle çalışan firmalara Pentagon sözleşmesi vermeyi reddetmesini engelliyor. Alibaba, bu kısıtlama nedeniyle diğer müşterilerini kaybetmekten korkan lobicilerinin kendisiyle çalışmaktan geri çekildiğini savunmuştu. Şirket, bu durumun hükümete ifade ve dilekçe hakkını güvence altına alan ABD Anayasası'nın Birinci Ek Maddesi'ni ihlal ettiğini öne sürmüştü.

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Perşembe günü açılan davayı Alibaba hissedarı Withida Bihan açtı. Dava, 23 Mayıs 2024 ile 11 Kasım 2026 arasında Alibaba'nın ABD'de işlem gören hisse senetlerine (ADS) sahip olan yatırımcılar adına, miktarı belirtilmeyen bir tazminat talep ediyor.