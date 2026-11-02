Allianz: Türkiye'de iflaslar 2027'de gerileyecek

Allianz Trade her yıl hazırladığı Küresel İflas Raporu’nu yayınladı. Rapora göre bu yıl 10 ülkeden 6’sında iflas sayılarında artış yaşandı. 2027 ve 2028’de ise ülkelerin çoğunluğunda bölgesel farklılıklar olsa da iflas sayılarının azalması bekleniyor. Önümüzdeki iki yıl içinde 10 ülkeden 7’sinde iflas adedinde azalma tahmin ediliyor. Türkiye’nin ise, enflasyondaki düşüş eğilimi ve ekonomik istikrarın güçlenmesi ile önümüzdeki yıl iflas adedinin yüzde 7 düşeceği vurgulanıyor.

Allianz Trade CEO’su Aylin Somersan Coqui şu ifadelerde bulundu. “Yılın başından bu yana birbiri üzerine eklenen çok sayıda şokun etkisiyle, beklentilerin oldukça üzerinde seyreden faiz oranları, hâlihazırda finansal açıdan kırılgan durumda olan şirketler üzerindeki baskıyı giderek artırıyor. Üstelik bu baskının önümüzdeki dönemde de devam etmesini bekliyoruz. Ülkelerin yüzde 60’ında politika faizlerinin 2027 yılında, önceki 12 ila 24 aylık döneme kıyasla daha yüksek seviyelerde kalması öngörülüyor. Bu durum, şirketlerin finansman maliyetlerini artırırken kâr marjlarını da daraltıyor. Batı Avrupa’da banka kredi faizlerinde yaşanacak 100 baz puanlık artışın, şirketlerin faiz giderlerine 6 ila 10 milyar avro arasında ek yük getireceği tahmin ediliyor. Bu gelişmenin özellikle yenilenebilir enerji, telekomünikasyon ve elektrik enerjisi sektörlerinde kâr marjlarını olumsuz etkilemesi bekleniyor. Diğer yandan, enerji maliyetlerinin uzun süre yüksek seviyelerde seyretmesi de özellikle Avrupa’nın enerji yoğun sektörlerinde faaliyet gösteren şirketlerin kârlılığı üzerindeki baskıyı daha da artıracak.”

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Orta ve Doğu Avrupa’da Bölgesel İflas Endeksi’nde kademeli olarak gerilemenin beklendiği vurgulanan rapora göre, Bölgesel Endeks, yine de yüzde 78 olan pandemi öncesi ortalamanın ve yüzde 84 olan Küresel Finansal Kriz (GFC) dönemindeki seviyenin oldukça üzerinde kalacak. 2027 yılına kadar iflasların Rusya’da yüzde 14, Bulgaristan’da yüzde 9, Romanya’da yüzde 4, Çekya’da yüzde 3, Estonya’da ise yüzde 10 artması bekleniyor. Rusya, Bulgaristan ve Romanya’da önümüzdeki yılda iflas artışlarının devam edeceğinin belirtildiği rapora göre, iflaslar Romanya, Çekya, Estonya ve Türkiye’de düşüş eğilimine görecek. İflasların Romanya’da yüzde 6, Çekya’da yüzde 1, Estonya’da yüzde 3 ve Türkiye’de ise yüzde 7 azalacağı vurgulanıyor.

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Allianz Trade İflas Araştırmaları Baş Analisti Maxime Lemerle ise genel olarak inşaat, perakende ve hizmet sektörlerinin, risklere en fazla maruz kalan sektörler olarak öne çıktığını söyledi. “Risk altındaki toplam istihdamın yaklaşık yüzde 60’ı, yani 1,6 milyon kişi Avrupa’da bulunuyor. Bu tabloda Fransa, Almanya ve Birleşik Krallık başı çekiyor. Avrupa’yı, risk altındaki toplam istihdamın yüzde 24’ünü oluşturan 650 bin kişiyle Kuzey Amerika takip ediyor. Her iki bölge açısından da bu rakamlar son 13 yılın en yüksek seviyesine işaret ediyor. Asya’da ise riskin etkileri hissedilmekle birlikte daha sınırlı kalıyor. Bölge, 305 bin kişiyle risk altındaki toplam istihdamın yalnızca yüzde 11’ini oluşturuyor.”