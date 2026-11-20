Hayvanlarla kurduğumuz bağ, onlara karşı uzun vadeli bir sorumluluğu da beraberinde getiriyor. Bir hayvanı sahiplenmek, ona yalnızca bir yuva açmak değil; sağlığına, bakımına ve yaşamı boyunca ihtiyaç duyacağı koşullara sahip çıkmak anlamına geliyor.

Allianz Türkiye, HEPAD (Her Eve Bir Pati Derneği) iş birliğiyle Bursa’daki Pati Bahçesi’nde yaşayan, henüz yuvasını bulamamış kedi ve köpeklerin bakım ve tedavi ihtiyaçlarına destek olurken toplumsal farkındalığın artırılmasını hedefliyor.

Bu hedefle sosyal medya ve diğer iletişim kanalları üzerinden gerçekleştirdiği paylaşımlarla HEPAD'ın çalışmalarını daha geniş kitlelere ulaştırmasına destek olan Allianz, yuva bekleyen evcil hayvanların hikâyelerine dikkat çekerek sahiplendirme çağrılarının görünürlüğünü artırıyor.

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Allianz Türkiye Elementer Bireysel Sigortalar Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi Batu Öncül, Bursa'daki HEPAD Pati Bahçesi'ni ziyaret ederek HEPAD kurucusu ve başkanı Emre Demir ve dernek temsilcileriyle bir araya geldi.

Ziyarette Pati Bahçesi'nde yaşayan hayvanların yaşam koşulları ve bakım ihtiyaçları hakkında bilgi alan Öncül, Pati Bahçesi'nin yalnızca yuva bekleyen hayvanların bakım ve tedavi ihtiyaçlarının karşılandığı bir alan değil, aynı zamanda hayvan sahiplenmek isteyen kişilerin bu süreçte dikkat etmeleri gereken konular hakkında bilgi edinebilecekleri ve sorumlu sahiplenme bilinci kazanabilecekleri bir buluşma noktası olduğuna dikkat çekti.

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"HAYVANLARIN YAŞAMINA DOKUNMAK, UZUN VADELİ SORUMLULUK GEREKTİRİYOR"

Batu Öncül, iş birliğine ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Hayvan refahına katkıda bulunmayı, yuvasını bekleyen dostlarımızın ihtiyaçlarına destek olmayı ve bu konuda toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağlamayı önemsiyoruz.

HEPAD’la uzun vadeli iş birliğimizin temelinde de Pati Bahçesi’nde yaşayan kedi ve köpeklerin bakım ve tedavi ihtiyaçlarına doğrudan destek olmak var. Ancak bu desteği yalnızca maddi katkıyla sınırlandırmıyoruz.

Pati Bahçesi’nin, hayvan sahiplenmek isteyen kişilerin bu sorumluluğun gerekliliklerini öğrenebilecekleri, doğru bakım ve sahiplenme konusunda bilinçlenebilecekleri bir alan olmasını da değerli buluyoruz.

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Pati Bahçesi’nde yaşayan dostlarımızın hikâyelerinin daha fazla insana ulaşmasını, ihtiyaçlarının anlaşılmasını ve sahiplenme konusunda daha fazla kişinin bilinçli adımlar atmasını istiyoruz.

Allianz Gönüllülerimizin yanı sıra burayı ziyaret eden hayvanseverlerin de bu sürece katkı sunmasını önemsiyoruz. Çünkü bir hayvanla kurulan bağ, beraberinde uzun vadeli bir sorumluluk getiriyor.”

HEPAD kurucusu ve başkanı Emre Demir ise şunları söyledi; “Pati Bahçesi’nde bizi en çok mutlu eden şey, bakımını üstlendiğimiz bir hayvanın ailesine kavuştuğunu görmek. Yeni evinden gelen bir fotoğraf, rahatça uyuduğunu ya da oyuna alıştığını duymak, burada çalışan ve emek veren herkesi sevindiriyor. O güne kadar her birinin sağlıklı ve güvende olması için çalışıyoruz.

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Mama, tedavi ve günlük bakım ihtiyaçları sürekli devam ediyor. Allianz’ın bu ihtiyaçların karşılanmasına verdiği destek de işimizi sürdürmemizde bize yardımcı oluyor.

Allianz’ın sahiplenme duyurularımızı paylaşması da yuva bekleyen kedi ve köpeklerimizin daha fazla insan tarafından tanınmasını sağlıyor. Uzun zamandır burada olan bir hayvanımızın birinin dikkatini çekmesi, gelip onunla tanışmak istemesi bizim için çok sevindirici.

Bu tanışmaların artmasını ve daha çok hayvanımızın kendisine uygun bir aileye kavuşmasını umuyoruz. Allianz ekibine, bakım ve tedavi ihtiyaçlarından bu alanın hazırlanmasına kadar verdikleri destek ve gösterdikleri ilgi için gönülden teşekkür ediyorum. Kendilerini ve hayvanlarımızla tanışmak isteyen herkesi Pati Bahçesi’nde ağırlamaktan mutluluk duyarız.”

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SEVİMLİ DOSTUM İLE EVCİL HAYVANLARIN SAĞLIK İHTİYAÇLARINA GÜVENCE

Allianz Türkiye, HEPAD gibi sivil toplum kuruluşlarıyla yürüttüğü iş birliklerinin yanı sıra evini bir kedi veya köpekle paylaşan hayvan sahiplerine de güvence sunuyor. Bu vizyonla hayata geçirilen Allianz Sevimli Dostum Evcil Hayvan Sigortası, evcil hayvanların hastalık ve acil durumlarda ortaya çıkabilecek sağlık giderlerini güvence altına alıyor.

Türkiye genelindeki tüm veteriner ve hayvan hastanelerinde geçerli olan Sevimli Dostum, hayvan sahiplerinin anlaşmalı kurum aramak zorunda kalmadan tercih ettikleri veterinerden hizmet alabilmesini amaçlıyor. Evcil hayvanı ilk sigortalılık tarihinde 5 yaşın altında olan ve Allianz'da 3 yıl kesintisiz sigortalı kalan müşterilere ise değerlendirme sonucunda "Ömür Boyu Yenileme Garantisi" veriliyor.

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Mini, Midi, Maxi ve Premium olmak üzere dört farklı paket seçeneğiyle sunulan Sevimli Dostum, Allianz’ın web sitesi ve Allianz’ım mobil uygulaması üzerinden kolayca satın alınabiliyor.