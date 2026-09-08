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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Almanya'nın ihracatı temmuzda azaldı

        Almanya'nın ihracatı temmuzda azaldı

        Almanya'nın ihracatı, Çin ve Avrupa'dan gelen zayıf talep ile artan jeopolitik gerilimlerin etkisiyle temmuzda bir önceki aya göre yüzde 0,8 azalarak 5 aydır devam eden yükseliş serisini sonlandırdı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08 Eylül 2026 - 11:41 Güncelleme:
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        Almanya'nın ihracatı temmuzda azaldı

        Almanya Federal İstatistik Ofisi (Destatis), ülkenin temmuz ayına ilişkin dış ticaret verilerini açıkladı.

        Buna göre, mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış ihracat, temmuzda aylık bazda yüzde 0,8 düşüşle 138,2 Milyar Euro'ya geriledi. Piyasa beklentileri ise ihracatın yüzde 0,1 artacağı yönündeydi. Ülkenin ihracatı temmuzda yıllık bazda yüzde 6,1 artış kaydetti.

        Almanya'nın ithalatı ise aynı dönemde yüzde 5,7 azalarak 116,9 Milyar Euro'ya geriledi. İthalattaki sert daralmanın etkisiyle ülkenin dış ticaret fazlası temmuzda 21,3 Milyar Euro olarak gerçekleşti.

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        En büyük düşüş Çin ve AB pazarlarında yaşandı

        İhracattaki düşüşte Çin ve Avrupa pazarlarından gelen zayıf talep belirleyici oldu. Almanya'nın Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelere ihracatı temmuzda yüzde 1,6 azalarak 78 Milyar Euro'ya geriledi. Çin'e yapılan ihracat ise yüzde 9,5 azalışla Milyar Euro'ya düştü.

        Buna karşın Almanya'nın en büyük ihracat pazarı konumunu sürdüren ABD'ye yapılan sevkiyatlar, temmuzda bir önceki aya göre yüzde 19,1 artarak 14,4 Milyar Euro'ya ulaştı.

        * Haberin görseli Shutterstock'tan servis edilmiştir.

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        #almanya
        #ihracat
        #ekonomi
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