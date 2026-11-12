Amazon, alışveriş asistanını Türkiye'de kullanıma sundu

Amazon Türkiye, yapay zekâ destekli alışveriş asistanı Alexa ile Alışveriş’i (Alexa for Shopping) beta sürümüyle tüm müşterilerinin kullanımına sunduğunu açıkladı. Yeni özellikle birlikte, Amazon Türkiye mobil uygulaması ve Amazon.com.tr web sitesi üzerinden alışveriş yapan müşteriler artık ürün araştırmadan kategori keşfine, seçenekleri karşılaştırmadan kişiselleştirilmiş önerilere kadar pek çok konuda Alexa ile Alışveriş’ten destek alabiliyor. Firmadan yapılan açıklamaya göre müşteriler tüm bunları alışveriş sırasında doğal bir sohbet akışı içinde gerçekleştirebiliyor.

Amazon Türkiye Ülke Müdürü Burak Erdem açıklamasında şunları söyledi:

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“Amazon olarak yapay zekâya oldukça önemli yatırımlar yapıyoruz ve Alexa ile Alışveriş bu yatırımların somut bir örneği. Dünya genelinde son 12 ayda 350 milyondan fazla müşterinin kullandığı bu deneyimi, şimdi Türkiye'deki müşterilerimizle buluşturmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Müşterilerimiz artık ihtiyaçlarını doğal bir sohbetle anlatarak kendilerine uygun ürünleri keşfedebiliyor, farklı seçenekleri karşılaştırabiliyor ve daha bilinçli alışveriş kararları verebiliyor. ‘Bizim için her gün ilk gün’ yaklaşımımız doğrultusunda bu deneyimi de araştırmanın ortaya koyduğu müşteri beklentileri doğrultusunda, eklenecek yeni özelliklerle her geçen gün geliştirmeye devam edeceğiz. Hedefimiz, müşterilerimizin alışverişini daha kolay, daha güvenli ve daha keyifli hale getirmek.”

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NASIL KULLANILIYOR?

Alexa ile Alışveriş, şu an için Türkiye'de Amazon hesabında oturum açmış tüm müşterilerin kullanımına ücretsiz olarak sunuluyor. Alexa ile Alışveriş 'i kullanmak için Amazon Türkiye mobil uygulamasının güncel sürümünü indirmek yeterli. Mobil uygulamada ekranın sağ alt köşesindeki Alexa simgesine dokunarak, amazon.com.tr web sitesinde ise ekranın üst bölümündeki Alexa alanından özelliğe ulaşılabiliyor.