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        Haberler Ekonomi Teknoloji Uygulama Amazon’da yeni işten çıkarmalar

        Amazon’da yeni işten çıkarmalar

        Amazon, parekende operasyonlarında yeniden yapılandırmaya giderek sınırlı sayıda çalışanını işten çıkardığını duyurdu. Kesintiler özellikle ana e-ticaret sitesini yöneten Stores biriminde yoğunlaşırken, şirket bunu önceliklerine daha iyi odaklanmak için yaptığını açıkladı. İşten çıkarmalar, Amazon'un en büyük alışveriş günlerinden biri olan Prime Big Deal Days ile aynı tarihe denk geldi. Şirket, pandemi döneminde aşırı istihdam nedeniyle önceki büyük kesintilerin ardından küçük ölçekli düzenlemelere devam ettiğini belirtti.

        Giriş: 08 Ekim 2026 - 10:04 Güncelleme:
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        Amazon'da yeni işten çıkarmalar

        Dijital alışverişin küresel devi Amazon, bir kez daha çalışan sayısını gözden geçirmek zorunda kaldı. Pandemi döneminde evlere kapanan milyonlarca insanın sipariş yağmuruna tutulduğu, depoların ve sistemlerin zorlandığı o kaotik günlerden bu yana şirket, büyüme hızını dengelemek için zaman zaman sert kararlar almak durumunda kalıyor. Bu kez de benzer bir tablo ortaya çıktı. Şirket, parekende kanadında “küçük” olarak nitelendirdiği yeni bir işten çıkarma dalgasını duyurdu. Ancak bu kesintilerin zamanlaması dikkat çekiciydi çünkü Amazon’un en büyük kampanya dönemlerinden biri tam da o günlerde yaşanıyordu.

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        AMAZON PAREKENDE BİRİMİNDE YENİDEN YAPILANMA

        Amazon, çarşamba günü yaptığı açıklamada özellikle Stores biriminde sınırlı sayıda işten çıkarma gerçekleştirdiğini doğruladı. Stores, şirketin ana e-ticaret platformunu yöneten birim olarak biliniyor. Şirket sözcüsü, “Stores işimizin bazı bölümlerini, önceliklerimizi daha iyi yerine getirmemizi sağlayacağına inandığımız bir yapıya göre ayarladık” ifadelerini kullandı. Kesintilerin çoğunlukla beyaz yakalı pozisyonlarda olduğu ve bin kişinin altında kaldığı belirtiliyor.

        İşten çıkarmaların duyurulması, Amazon’un “Prime Big Deal Days” olarak adlandırdığı büyük indirim kampanyasıyla aynı güne denk geldi. Salı günü başlayan ve çarşamba günü sona eren kampanya çeşitli indirimlerle müşterilere hitap ederken, şirket aynı anda iç yapısını sadeleştiriyordu. Bu tesadüf hem çalışanlar hem de sektör gözlemcileri arasında dikkat çekti.

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        ÖNCEKİ BÜYÜK KESİNTİLERİN DEVAMI

        Bu son düzenleme, Amazon’un geçen yıl başlayan ve ocak ayına kadar devam eden yaklaşık 30 bin kişilik büyük işten çıkarma dalgasının ardından gelen küçük ölçekli kesintilerden biri olarak görülüyor. İç iletişim kanallarında paylaşılan bilgilere göre Stores birimi içindeki müşteri hizmetleri ve satış ortağı hizmetleri gibi bölümler etkilendi. ABD, Hindistan ve İngiltere’deki çalışanlar arasında işten çıkarılanlar yer aldı.

        JEFF BEZOS: PANDEMİ DÖNEMİ AŞIRI İSTİHDAM

        Amazon’un kurucusu ve icra kurulu başkanı Jeff Bezos, Fox News’te yayımlanan bir röportajında önceki büyük kesintileri değerlendirirken şirketin pandemi döneminde aşırı istihdam yaptığını kabul etti. “İnsanlar evde kalıyor ve sipariş veriyordu. Bizim için inanılmaz stresli bir dönemdi” diyen Bezos, bu nedenle devam eden ayarlamaların gerekli olduğunu savundu.Amazon’un bu adımı, e-ticaret devinin maliyet kontrolü ve verimlilik odaklı stratejisinin sürdüğünü bir kez daha gösterdi. Şirket, büyümeyi korurken operasyonel yapıyı sadeleştirmeye devam ediyor.

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        #amazon
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