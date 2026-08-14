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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ankara’da tam bilet 40, öğrenci bileti 20 liraya yükseldi

        Ankara’da tam bilet 40, öğrenci bileti 20 liraya yükseldi

        Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi, toplu taşıma ücretlerine yüzde 14,30 zam yapılmasını oy birliğiyle kabul etti. Yeni tarifeyle tam bilet 40, öğrenci bileti 20, öğretmen bileti 30 lira olacak; zamlı ücretler 23 Ağustos'tan itibaren uygulanacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Ağustos 2026 - 17:34 Güncelleme:
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        Ankara'da ulaşıma yüzde 14,30 zam

        Ankara’da toplu taşıma ücretlerine yüzde 14,30 zam yapıldı. Ankara Büyükşehir Belediye Meclisinde oy birliğiyle kabul edilen karara göre, yeni tarife 23 Ağustos 2026’dan itibaren geçerli olacak.

        TAM BİLET 40 LİRA OLDU

        Yeni tarifeyle 35 lira olan tam bilet 40 liraya, 17,50 lira olan öğrenci bileti 20 liraya, 26 lira olan öğretmen bileti ise 30 liraya yükseltildi. Öğrencilerin kullandığı sınırsız biniş abonman ücreti de 650 lira olarak belirlendi.

        MALİYET ARTIŞLARI GEREKÇE GÖSTERİLDİ

        Belediyeden yapılan açıklamada, toplu ulaşım hizmetinin kesintisiz ve sürdürülebilir şekilde devam ettirilebilmesi için ücret artışının zorunlu hale geldiği belirtildi. Ocak ayından bu yana motorinin litre fiyatının yaklaşık 50 liradan 80,90 liraya çıktığı, otobüs yedek parça maliyetlerinin yüzde 31,90, zorunlu mali trafik sigortalarının ise yüzde 54,73 arttığı ifade edildi.

        ÜCRETSİZ ULAŞIM DESTEĞİ SÜRECEK

        Ankara Büyükşehir Belediyesi, sosyal destek alan ailelere yönelik ücretsiz ulaşım desteğinin devam edeceğini bildirdi. Ağustos itibarıyla bu destekten yaklaşık 100 bin kişinin yararlandığı, sosyal destek kapsamındaki ailelerin yaklaşık 40 bin öğrencisinin de ücretsiz taşınmayı sürdüreceği belirtildi.

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