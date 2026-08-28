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        Haberler Ekonomi Maden Arjantin ve Şili'den ortak maden yatırımı

        Arjantin ve Şili'den ortak maden yatırımı

        Arjantin ve Şili, And Dağları genelinde altyapı ve kaynakları paylaşmasına olanak sağlayacak milyarlarca dolarlık madencilik yatırımının önünü açmayı hedefliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Ağustos 2026 - 11:03 Güncelleme:
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        Arjantin ve Şili'den ortak maden yatırımı

        İki ülke yetkilileri, on yıllarca süren sınırlı ilerlemenin ardından Temmuz ayında yeniden canlandırılan 1997 tarihli 'Madencilik Entegrasyon ve Tamamlama Anlaşması' kapsamında, yeni nesil bakır projelerini ilerletmek amacıyla Perşembe günü yeni görüşmeler yapacak.

        Mining.com'da yer alan habere göre Şili hükümeti yaptığı açıklamada, toplantıda iki ülkenin, Arjantin'in San Juan eyaleti ile Şili'nin Atacama bölgesi arasındaki sınırda yer alan Vicuna, NexoAndino ve Filo Sur madencilik projeleri için işletme protokollerini onayladığını belirtti ancak daha fazla ayrıntı vermekten kaçındı.

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        Mart ayında göreve gelen Şili Cumhurbaşkanı Jose Antonio Kast ile Arjantin Başkanı Javier Milei'nin yönetimleri özel yatırımları çekmeyi hedeflediğinden, bu yenilenen girişimin ivme kazandığı belirtildi.

        Şili Madencilik Bakanı Daniel Mas, bu ay yaptığı açıklamada, söz konusu çerçeve anlaşmasının 20,7 milyar dolardan fazla yatırımın önünü açabileceğini ve yıllık bakır üretimini 540.000 metrik ton artırabileceğini söyledi.

        Şili Madencilik Bakanlığı Perşembe günü yaptığı açıklamada, toplantının anlaşmadan faydalanabilecek projelerin teknik incelemesinin ilerletilmesine odaklanacağını belirtti.

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        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir. Görsel temsilidir.

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        #Arjantin
        #şili
        #madencilik
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