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        Haberler Ekonomi Savunma Sanayi ASELSAN ve ROKETSAN'dan dev sözleşme

        ASELSAN ve ROKETSAN'dan dev sözleşme

        ASELSAN ile ROKETSAN arasında hava savunma sistemlerine yönelik alt bileşenlerin tedariki kapsamında 1 milyar 234 milyon 210 bin euroluk sözleşme imzalandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Eylül 2026 - 12:16 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Savunma sanayiinde dev anlaşma

        ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformundan (KAP) yapılan açıklamada, "ASELSAN ile ROKETSAN arasında hava savunma sistemlerine yönelik alt bileşenlerin tedariki kapsamında toplam tutarı 1 milyar 234 milyon 210 binEuro olan sözleşme imzalanmıştır." bilgisi verildi.

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        #ASELSAN
        #Roketsan
        #savunmasanayii
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