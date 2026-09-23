ASELSAN ve ROKETSAN'dan dev sözleşme

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformundan (KAP) yapılan açıklamada, "ASELSAN ile ROKETSAN arasında hava savunma sistemlerine yönelik alt bileşenlerin tedariki kapsamında toplam tutarı 1 milyar 234 milyon 210 binEuro olan sözleşme imzalanmıştır." bilgisi verildi.