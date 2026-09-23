ASELSAN ve ROKETSAN'dan dev sözleşme
ASELSAN ile ROKETSAN arasında hava savunma sistemlerine yönelik alt bileşenlerin tedariki kapsamında 1 milyar 234 milyon 210 bin euroluk sözleşme imzalandı
Giriş: 23 Eylül 2026 - 12:16 Güncelleme:
ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformundan (KAP) yapılan açıklamada, "ASELSAN ile ROKETSAN arasında hava savunma sistemlerine yönelik alt bileşenlerin tedariki kapsamında toplam tutarı 1 milyar 234 milyon 210 binEuro olan sözleşme imzalanmıştır." bilgisi verildi.
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