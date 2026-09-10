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        Haberler Ekonomi Teknoloji Yapay Zeka Bakan Kacır, Çinli mevkidaşı Yin Hejun ile bir araya geldi

        Bakan Kacır, Çinli mevkidaşı Yin Hejun ile bir araya geldi

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çin Halk Cumhuriyeti programı kapsamında Xiamen kentinde düzenlenen 26. Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı'nı (CIFIT) ziyaret etti. Kacır, fuar kapsamında düzenlenen "Geleceğin Yatırım Konferansı"nda Türkiye'nin yapay zekâ alanındaki hedeflerini ve yatırım politikalarını anlattı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10 Eylül 2026 - 13:15 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Türkiye'nin yapay zeka vizyonunu paylaştık"

        Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Çin Halk Cumhuriyeti programı kapsamında Xiamen kentinde düzenlenen 26. Çin Uluslararası Yatırım ve Ticaret Fuarı’nı (CIFIT) ziyaret etti. Kacır, fuar kapsamında düzenlenen “Geleceğin Yatırım Konferansı”nda Türkiye’nin yapay zekâ alanındaki hedeflerini ve yatırım politikalarını anlattı.

        Çin’deki temasları kapsamında Çin Halk Cumhuriyeti Bilim ve Teknoloji Bakanı Yin Hejun ile görüşen Kacır, iki ülke arasındaki bilim, teknoloji ve inovasyon alanlarındaki iş birliklerini değerlendirdi. Kacır ayrıca Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Selçuk Ünal ve büyükelçilik çalışanlarıyla bir araya geldi.

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        “TÜRKİYE’NİN YAPAY ZEKA VİZYONUNU PAYLAŞTIK”

        Bakan Kacır, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Çin’de gerçekleştirdiği temaslara ilişkin açıklamada bulundu.

        Kacır, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

        “Çin Halk Cumhuriyeti Bilim ve Teknoloji Bakanı Sayın Yin Hejun ile gerçekleştirdiğimiz görüşmede iki ülke arasındaki bilim, teknoloji ve inovasyon iş birliklerini değerlendirdik.

        Pekin Büyükelçiliğimizi ziyaret ederek Büyükelçimiz Sayın Selçuk Ünal ve çalışma arkadaşlarımızla bir araya geldik.

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        Birleşmiş Milletler Ticaret ve Kalkınma Konferansı (UNCTAD) öncülüğünde düzenlenen ‘Geleceğin Yatırım Konferansı’nda, yapay zekâ ile değişen ekonomilerde oluşacak fırsatların adil ve kapsayıcı şekilde dünyaya taşınabilmesi için atılması gereken adımlara dair Türkiye'nin görüşlerini ve yaklaşımını vurguladım.

        Ülkemizin güçlü sanayi ve teknoloji ekosistemini, yapay zekâ alanındaki vizyonumuzu paylaştım.”

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        #bakan kacır
        #Sanayi ve Teknoloji
        #çin türkiye
        #Yapay Zeka
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