Habertürk TV'de yayımlanan Sigorta Sayfası programına katılan Agesa Genel Müdürü Fırat Kuruca, Bireysel Emeklilik Sistemi'nde (BES) fon getirilerine en az 1 yıl genellikle 5 ve 10 yıllık pariyodlarda bakılması gerektiğini anlattı.

2026'nın finansal piyasalar açısından çalkantılı bir seyir izlediğini anlatan Kuruca, özellikle fon portföyünün yüzde 40'ının altında olması nedeniyle BES getirilerinin enflasyonun biraz altında kaldığını belirterek, "Ancak önümüzdeki dönem bunun telafi edileceğini düşünüyoruz. 10-20 yıllık pariyoda baktığımızda BES'in enflasyonu yüzde 3 ile 5 arasında yendiğini performansın zorlandığı dönemlerin hemen arkasından getirilerin oldukça iyi olduğunu görüyoruz. Bu yüzden bundan sonraki sürece güvenle bakıyorum" diye konuştu.

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ALTIN FONLARI ALIMA DAHA MÜSAİT

Kuruca altın fonları için 'şu anda alıma daha müsait yükselme beklentisi olan fonlar" cümlesini kullanırken "Diğer yandan yumurtaları aynı sepete koymamak lazım, çeşitlendirmek gerek. Örneğin bu yıl para piyasası fonları oldukça iyi getiri sağladı. BES'in doğası bu" dedi.

Kuruca, BES yatırımcılarının özellikle fondaki birikimlere dikkat etmesi gerektiğini ifade ederek son günlerde serbest yatırım fonlarında yaşanan gelişmelerin BES fonlarına olumsuz bir etkisinin olmadığını anlattı.