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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Şirketler Bewen Enerji, piyasa koşulları nedeniyle halka arz sürecini erteledi

        Bewen Enerji, piyasa koşulları nedeniyle halka arz sürecini erteledi

        Sermaye Piyasası Kurulu tarafından halka arzı onaylanan Bewen Enerji, piyasa koşulları ve yatırımcıların olumsuz etkilenmemesi gerekçesiyle halka arz sürecinin ileri bir tarihe ertelendiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 19:14 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Bewen Enerji halka arzı ertelendi

        Bewen Enerji AŞ, 29-31 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilen talep toplama sürecinin ardından halka arzın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verildiğini duyurdu.

        Şirketten yapılan açıklamada, Bewen Enerji paylarının halka arz edilmesine yönelik başvurunun 23 Temmuz 2026 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylandığı hatırlatıldı.

        Piyasa koşulları yeniden değerlendirildi

        Halka arz kapsamında 29, 30 ve 31 Temmuz tarihlerinde talep toplandığı belirtilen açıklamada, söz konusu dönemde oluşan piyasa koşulları nedeniyle sürecin yeniden değerlendirildiği ifade edildi.

        Yapılan değerlendirme sonucunda halka arzdan beklenen faydanın sağlanamayacağının öngörüldüğü kaydedildi. Yatırımcıların halka arzın ardından olumsuz etkilenmemesi amacıyla sürecin ileri bir tarihe ertelendiği bildirildi.

        Bewen Enerji’nin yeni talep toplama tarihlerini ilerleyen dönemde kamuoyuyla paylaşacağı belirtildi.

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