BMW'nin satışlarında düşüş

BMW Grubu, 2026 yılının üçüncü çeyreğine ilişkin küresel araç satış rakamlarını açıkladı.

Buna göre grubun otomobil satışları, temmuz-eylül döneminde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 6,3 azalarak 551 bin 72'ye düştü.

Söz konusu düşüşte, Çin otomotiv pazarında elektrikli araç teşviklerinin sona ermesi ve ekonomik yavaşlama nedeniyle yaşanan daralma etkili oldu. Şirketin Çin’deki üçüncü çeyrek araç teslimatları yüzde 24,8 azalarak 114 bin 355'e geriledi.

Çin pazarındaki kayıplara karşılık BMW için ABD pazarının öneminin giderek artması dikkati çekti. Üçüncü çeyrekte ABD'deki satışlarını yüzde 2,5 artırarak 106 bin 741'e çıkaran şirket, yıl başından bu yana bu ülkeye 373 binden fazla araç teslim etti.

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BMW, Güney Karolina'daki Spartanburg fabrikasında X3, X5 ve X7 gibi büyük SUV modellerini yerel olarak ürettiği için ABD'deki yüksek gümrük vergilerinden etkilenmiyor.

Avrupa pazarında ise BMW, özellikle yeni nesil "Yeni Sınıf" stratejisinin ilk temsilcisi olan iX3 gibi tam elektrikli modellere yönelik güçlü talep sayesinde büyümesini sürdürdü.

Şirketin Avrupa genelindeki toplam satışları üçüncü çeyrekte yüzde 2,7 artışla 235 bin 628'e ulaşırken, tam elektrikli araç satışları yüzde 37,5 büyüme ile 81 bin 941 oldu.

Avrupa'da teslim edilen her üç BMW aracından biri tamamen elektrikli olurken, şirketin dünya genelindeki 110 bin 257 adetlik toplam tam elektrikli araç teslimatının büyük kısmı Avrupa pazarında gerçekleşti.

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Üçüncü çeyrekte Mini markasının satışları yüzde 2,4 kayıpla 70 bin 712'ye düştü. Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin lüks tüketimi baskılamasıyla ultra lüks Rolls-Royce markasının satışları da yüzde 18 azalarak 1069 oldu.

Bu arada, otomotiv grubunun dışında ayrı bir segment olarak raporlanan motosiklet departmanı BMW Motorrad'ın satışları ise üçüncü çeyrekte yüzde 12,5 azalarak 46 bin 605'e düştü.

Grubun küresel otomobil teslimatları, yılın 9 ayında ise yıllık bazda yüzde 4,9 düşüşle 1 milyon 707 bin 799 olarak kayıtlara geçti.

BMW Grubu’nun Yönetim Kurulu Üyesi Jochen Goller, verilere ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Zorlu küresel pazar koşullarına rağmen Avrupa ve ABD'de konumumuzu iyi korumayı başardık. Özellikle tamamen elektrikli araçlara yönelik güçlü sipariş alımının devam etmesi, uyguladığımız stratejinin doğruluğunu kanıtlıyor." ifadelerini kullandı.