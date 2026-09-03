Borsa günü düşüşle tamamladı

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 118,1 puan azalırken, toplam işlem hacmi 191,4 milyar lira oldu.

Bankacılık endeksi yüzde 0,54, holding endeksi yüzde 0,69 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 1,25 ile finansal kiralama faktoring, en fazla kaybettiren ise yüzde 4,59 ile bilişim oldu.

Küresel piyasaların seyrinde Orta Doğu'da süren gerilim etkili olmaya devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a yönelik saldırıların çok uzun sürmeyebileceğine dair açıklamaları piyasalarda risk iştahını destekledi.

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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi ise bankacılık ve holding endekslerindeki yükselişe karşın genele yayılan satışların etkisiyle günü negatif bir seyirle tamamladı.

Yurt içinde açıklanan verilere göre Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ağustosta aylık bazda yüzde 1,84, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,57 artış gösterdi. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 31,51, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,95 olarak kayıtlara geçti.

Analistler, yarın yurt içinde reel efektif döviz kurunun, yurt dışında ise ABD'de istihdam verileri başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 13.800 ve 13.700 puanın destek, 14.000 ve 14.100 puanın direnç konumunda olduğunu kaydetti.