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        Haberler Ekonomi Borsa Borsa günü yükselişle tamamladı

        Borsa günü yükselişle tamamladı

        Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,99 değer kazanarak 14.151,59 puandan tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07 Eylül 2026 - 19:25 Güncelleme:
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        Borsa günü yükselişle tamamladı

        BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 139,17 puan artarken, toplam işlem hacmi 175,5 milyar lira oldu.

        Bankacılık endeksi yüzde 0,55, holding endeksi yüzde 1,02 değer kazandı.

        Sektör endeksleri arasında en çok kazandıran yüzde 3,38 ile orman kağıt basım, en fazla kaybettiren ise yüzde 2,41 ile bilişim oldu.

        Yapay zeka alanındaki olumlu gelişmelere karşın Orta Doğu'da devam eden jeopolitik gerginliklerden dolayı petrol fiyatlarındaki yükselişin devam etmesi küresel piyasalarda risk iştahını törpüledi.

        ABD piyasalarında ise bugün tatil olması nedeniyle işlem gerçekleşmiyor.

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        Analistler, yarın yurt içinde veri gündeminin sakin olacağını, yurt dışında ise Japonya'da büyüme, Japonya, Almanya ve Çin'de dış ticaret dengesinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 14.200 ve 14.300 puanın direnç, 14.000 ve 13.900 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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