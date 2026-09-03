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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Brent petrolün varili 94,52 dolardan işlem görüyor

        Brent petrolün varili 94,52 dolardan işlem görüyor

        Brent petrolün varil fiyatı yüzde 0,9 gerileyerek 94,52 dolara düştü. ABD'nin stratejik rezervlerinden arzı sürdürmesi ve Venezuela'da üretimin artırılacağı beklentisi fiyatlar üzerinde baskı oluşturdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 10:23 Güncelleme:
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        Brent petrolde düşüş sürüyor

        Dün 96,99 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı, günü 95,38 dolardan tamamladı. Brent petrolün kasım vadeli varil fiyatı, bugün saat 09.44 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,9 gerileyerek 94,52 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ekim vadeli varil fiyatı da 90,06 dolar olarak belirlendi.

        Fiyatlardaki düşüşte, Hürmüz Boğazı'nda devam eden gerilime karşın ABD'nin stratejik petrol rezervlerinden piyasaya arzı sürdürmesinin kısa vadede piyasaları rahatlatması ve küresel ilave arz beklentilerinin güçlenmesi etkili oluyor.

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        ABD Enerji Enformasyon İdaresinin (EIA) verilerine göre, ülkenin ticari ham petrol stoklarına dahil olmayan stratejik ham petrol stokları geçen hafta 3 milyon 100 bin varil azalarak 286 milyon 600 bin varile geriledi.

        STOKLAR 1982'DEN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYESİNE GERİLEDİ

        Stratejik rezervlerden piyasaya ilave petrol sunulması kısa vadede fiyatlardaki yükselişi sınırlarken, stokların 1982'den bu yana en düşük seviyesine gerilemesi ABD'nin olası yeni arz kesintilerine karşı kullanabileceği tamponun daraldığına işaret ediyor.

        Ayrıca, Venezuela'da petrol üretimini artırmaya yönelik yeni yatırım anlaşmaları da küresel piyasalarda ilave arz beklentilerini güçlendirerek fiyatlar üzerinde aşağı yönlü baskı oluşturuyor.

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        ABD'li enerji şirketi Chevron ve İtalyan enerji şirketi Eni, Venezuela'daki petrol projelerini genişletmeye yönelik yeni anlaşmalar imzaladı.

        Chevron, ülkedeki ortak girişimleri aracılığıyla gelecek 5 yılda 7 milyar dolardan fazla yatırım yaparak Venezuela'daki üretimini iki kattan fazla artırıp günlük yaklaşık 600 bin varile çıkarmayı planlıyor. Eni ise halihazırda günlük yaklaşık 12 bin varil üretim yapan bir sahanın geliştirilmesi ve işletilmesini üstlendi.

        ABD Enerji Bakanı Chris Wright da yeni yatırımlar ve anlaşmaların Venezuela'nın petrol üretimini gelecek birkaç yıl içinde iki kattan fazla artıracağını belirtti. Venezuela'nın mevcut petrol üretimi günlük yaklaşık 1,25 milyon varil seviyesinde bulunuyor.

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        ABD-İRAN GERİLİMİ PETROL FİYATLARINI DESTEKLİYOR

        Öte yandan, ABD ile İran arasındaki gerilimin sürmesi ve Hürmüz Boğazı'ndaki petrol akışına ilişkin belirsizlikler arz endişelerini canlı tutarak fiyatlardaki düşüşü sınırlıyor.

        ABD Başkanı Donald Trump, İran'a yönelik saldırıların yeniden düzenlenebileceğini belirterek, ABD'nin "istediği zaman" yeni saldırılar gerçekleştirmeye hazır olduğunu söyledi.

        ABD ordusunun Hürmüz Boğazı bölgesindeki İran hedeflerine yönelik saldırılarının "çok başarılı" olduğunu savunan Trump, boğazın tamamen ABD'nin kontrolünde olduğunu ileri sürdü.

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        Çok sayıda petrol tankerinin her gün boğazdan geçmeye devam ettiğini belirten Trump, "Bunu büyük ölçüde sorunsuz bir şekilde yapıyoruz. Arada bir insansız hava aracını vurup düşürüyorlar, ancak boğazdaki kontrolümüz çok net." değerlendirmesinde bulundu.

        Trump, Hürmüz Boğazı'nın adının "Trump Boğazı" olarak değiştirilmesine yönelik son açıklamasının hatırlatılması üzerine ise "Sadece öyle bir fikir ortaya attım." ifadesini kullandı.

        Bunun yanı sıra, İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'ndan "yasa dışı güzergahı" kullanarak geçmeye çalıştığını öne sürdüğü iki petrol tankerinin mayına çarptığını ve meydana gelen patlamaların ardından tankerlerin durduğunu açıkladı.

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        Açıklamada, Devrim Muhafızları Deniz Kuvvetlerinin daha önce mayın döşenmiş geçiş güzergahını kullanmanın tehlikeleri konusunda uyarıda bulunduğu belirtildi.

        Ayrıca, "yasal güzergah" yerine ABD'nin yönlendirmesine uyan ve gemilerini ABD güçlerinin kullanımına bırakan denizcilik şirketlerine yönelik ilave yaptırımların uygulanacağı ve söz konusu tedbirlerin yakında yürürlüğe konulacağı kaydedildi.

        Brent petrolde teknik olarak 95,69 doların direnç, 93,14 doların ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

        *Haberin görseli AA'dan alınmıştır.

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        #brent petrol
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        #ABD
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