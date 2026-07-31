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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Cemal Onaran : Ödeme ve tapu devri eş zamanlı gerçekleşecek

        Cemal Onaran : Ödeme ve tapu devri eş zamanlı gerçekleşecek

        Garanti BBVA, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü iş birliğiyle Tapu Güvenli Alım Satım Sistemi'ni mobil ve internet bankacılığına entegre etti. Yeni sistemle gayrimenkul alım satımında ödeme ve tapu devri banka güvencesiyle eş zamanlı gerçekleşirken, tüm süreç dijital kanallar üzerinden güvenli şekilde yönetilebiliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31 Temmuz 2026 - 13:23 Güncelleme:
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        "Ödeme ve tapu devri eş zamanlı gerçekleşecek"

        Garanti BBVA, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen Tapu Güvenli Alım Satım Sistemi'ni dijital kanallarına entegre etti. Sistem sayesinde gayrimenkul alım satımında ödeme ve tapu devri banka güvencesiyle eş zamanlı gerçekleşiyor. Bireysel ve kurumsal müşteriler tüm süreci Garanti BBVA Mobil ve İnternet Bankacılığı üzerinden kolayca yönetebiliyor.

        Garanti BBVA, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirilen yeni hizmet ile birlikte, gayrimenkul alım satım işlemlerinde ödeme ve tapu devri banka güvencesi altında, eş zamanlı ve mobil ve internet bankacılığı üzerinden gerçekleştirilebiliyor.

        Garanti BBVA Mobil ve İnternet Bankacılığı üzerinden kullanılabilen Tapu Güvenli Alım Satım Sistemi ile alıcı ve satıcı, işlemlerini tek bir platform üzerinden güvenle yönetebiliyor. Sistem kapsamında alıcının ödemesi, tapu devri tamamlanıncaya kadar banka güvencesiyle güvenli hesapta tutuluyor; mülkiyet devri gerçekleştiği anda ise ödeme satıcının hesabına otomatik olarak aktarılıyor.

        "EN ÖNEMLİ FİNANSAL KARARLARDA GÜVENİ DİJİTAL DENEYİMLE BULUŞTURUYORUZ"

        Garanti BBVA Genel Müdür Yardımcısı Cemal Onaran, yeni hizmete ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "Gayrimenkul alım satımı, müşterilerimizin hayatındaki en önemli finansal işlemlerden biri. Böylesine kritik bir süreçte güven, hız ve kolaylık büyük önem taşıyor. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile iş birliğimiz sayesinde ve Tapu Güvenli Alım Satım Sistemi ile, ödeme ve mülkiyet devrini banka güvencesi altında eş zamanlı gerçekleştirerek hem alıcı hem de satıcı için güvenli bir işlem ortamı sunuyoruz. Garanti BBVA Mobil ve İnternet Bankacılığı üzerinden uçtan uca dijital olarak yönetilebilen bu hizmetle müşterilerimizin süreçlerini çok daha rahat ve kontrollü şekilde tamamlayabilmelerini sağlıyoruz. Garanti BBVA olarak müşterilerimizin hayatını kolaylaştıran dijital çözümler geliştirmeye ve bankacılıkta yenilikçi uygulamalara öncülük etmeye devam edeceğiz."

        GAYRİMENKUL ALIM SATIMINDA YENİ BİR STANDART

        Garanti BBVA’nın bireysel ve tüzel müşterilerin kullanımına sunduğu hizmet, yüksek tutarlı gayrimenkul işlemlerinde nakit taşıma ihtiyacını ortadan kaldırırken dolandırıcılık, sahte para ve hırsızlık gibi risklerin azaltılmasına da katkı sağlıyor. Başvuru, onay ve işlem takibi tamamen dijital kanallar üzerinden gerçekleştirilebildiği için süreç daha hızlı, kontrollü ve kolay ilerliyor.

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