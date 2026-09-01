Chobani'den 1,2 milyar dolarlık yatırım

Chobani, önümüzdeki beş yıl içinde Pensilvanya'nın Allentown kentinde yaklaşık 1,2 milyar dolarlık yatırımla 140 bin metrekarelik bir üretim ve lojistik yerleşkesi kurmayı planladığını açıkladı. 900'den fazla yeni iş imkânı yaratacak olan tesis, şirketin büyüme hedeflerinde stratejik bir merkez rolü oynayacak.

Keurig Dr Pepper (KDP) ile genişletilen iş birliği doğrultusunda Chobani, KDP'nin Allentown'daki mevcut üretim tesisini, depolama alanlarını, ekipmanlarını ve altyapısını devralacak.

Firmadan yapılan açıklamaya göre Chobani, Allentown'daki tesisinde 20 yıllık süt ürünleri uzmanlığını ve çiftlikten gelen taze sütü temel alarak, geleneksel süte kıyasla daha yüksek protein ve daha düşük şeker içeren yeni bir süt geliştirecek. Ailelere yönelik çoklu porsiyon ambalajlarda sunulacak bu ürünler, aynı zamanda gerçek içeriklerle üretilen yüksek proteinli içecekler gibi yeni nesil süt ürünleri kategorisinin de temelini oluşturacak.

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ULUKAYA: TEMEL ÇOK SAĞLAM

Yatırıma ilişkin değerlendirmelerde bulunan Chobani Kurucusu ve CEO'su Hamdi Ulukaya, fabrikayı ilk ziyaret ettiğinde buradaki potansiyeli hemen fark ettiğini belirterek "Tesis, ekipman, ölçek harikaydı ancak en önemlisi buradaki insanlardı. Kaliteli gıda üretmeyi çok iyi bilen, inanılmaz yetenekli bir ekip zaten mevcut. Temel çok sağlam ve bu temelin üzerine sıra dışı bir gelecek inşa etme fırsatımız var. Etrafınıza baktığınızda ise Pensilvanya'nın nesillerdir Amerika'nın en kaliteli sütlerini üreten köklü süt çiftliklerini görüyorsunuz. Bu benim için her şey demek; çünkü bana Chobani'yi başlattığımız ve çiftçilerimizin 20 yılı aşkın süredir hikâyemizin bir parçası olduğu New York'un kuzeyini hatırlatıyor" dedi.

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Allentown operasyonu, Chobani ile Keurig Dr Pepper (KDP) arasındaki stratejik iş birliğinin daha da güçlenmesini sağlıyor. Anlaşma, tesis operasyonlarının Chobani'ye devrini, KDP'nin Chobani'deki hisselerinin geri alımını ve genişletilmiş bir dağıtım ortaklığını kapsıyor. KDP'nin ABD nüfusunun yaklaşık yüzde 80'ine ulaşan doğrudan mağaza teslimat ağı, Chobani ürünlerinin daha geniş kitlelere ulaştırılmasında önemli fırsatlar sunuyor. Tesisteki bazı mevcut çalışanlar KDP bünyesinde kalmaya devam ederken, diğer tüm çalışanlara Chobani bünyesine geçiş teklifi sunularak istihdamda süreklilik sağlanıyor.

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COFER: HER İKİ KURULUŞA DA DEĞER KATACAK

Keurig Dr Pepper CEO'su Tim Cofer, anlaşmayla ilgili olarak, "Bu işlemler Chobani ile olan ortaklığımızın başarısını yansıtıyor ve her iki kuruluşa da değer katacak şekilde tasarlandı. Finansal esnekliğimizi artırırken üretim ağımızın verimliliğini güçlendiriyor ve dağıtım ortaklığımızı büyütüyor. Tesisin, stratejik hedefleri bölgeyle örtüşen yeni bir sahibin yönetiminde büyümesini sürdürmesinden memnuniyet duyuyoruz" değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamada yer alan bilgilere göre Allentown tesisi, Chobani'nin bir sonraki büyüme dönemine hazırlık amacıyla ABD genelindeki üretim ağına yaptığı 4 milyar doları aşan toplam yatırımın önemli bir parçasını oluşturuyor.

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Şirket bu kapsamda New York'un Rome kentinde yeni bir süt işleme tesisi kuruyor, Idaho Twin Falls'taki üretimini genişletiyor, New York New Berlin'deki ilk tesisini modernize ediyor ve Michigan Norton Shores'ta La Colombe içeceklerinin üretildiği fabrikayı büyütüyor.