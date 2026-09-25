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        Haberler Ekonomi Alışveriş Gıda Çiftçilerin krediye erişimi genişletilecek

        Çiftçilerin krediye erişimi genişletilecek

        Dünya Bankası Grubu, Türkiye'nin tarım-gıda sektöründe finansmana erişimi artırmak, özel sektör yatırımlarını harekete geçirmek ve istihdamı desteklemek amacıyla 750 milyon dolarlık TARGET Projesi'ni onayladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Eylül 2026 - 11:15 Güncelleme:
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        Tarım-gıdaya 750 milyon dolarlık finansman

        Dünya Bankası Grubu, çiftçilerin, tarım-gıda işletmelerinin ve üretici örgütlerinin finansmana erişimini genişleterek rekabet gücünü artıracak ve daha fazla, daha iyi ücretli istihdam yaratacak olan Türkiye Tarım-Gıda Sektörünün İstihdam ve Kırsal Refah için Dönüşüm (TARGET) Projesi için 750 milyon ABD doları tutarında finansman paketini onayladı.

        TARGET Projesinin yaklaşık 225.000 çiftçiye fayda sağlaması, Türkiye’nin tarım-gıda ekonomisinde 110.000 ilave ve daha iyi ücretli istihdam yaratması ve 670 milyon ABD doları özel sektör sermayesini harekete geçirmesi beklenmektedir.

        Bu sonuçlar, Dünya Bankası Grubu’nun sürdürülebilir kalkınma için özel sektör yatırımlarını artırmak amacıyla kamu kaynaklarını kaldıraç olarak kullanma yönündeki kararlılığını ortaya koymaktadır.

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        Dünya Bankası Türkiye Ülke Direktörü Jean-Christophe Carret, konuya ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

        "Türkiye, tarım-gıda sektörünün rekabet gücünü ve sürdürülebilirliğini daha da güçlendirmek için büyük bir potansiyele sahiptir. TARGET, çiftçilerin, üretici örgütlerinin ve tarım işletmelerinin değişen ekonomik ve iklim koşullarında başarılı olabilmeleri için ihtiyaç duydukları finansmana, teknolojiye ve pazar fırsatlarına erişmelerine yardımcı olacaktır. Proje, kamu kaynaklarının yanı sıra özel sermayeyi de harekete geçirerek kırsal istihdamı destekleyecek, verimliliği artıracak ve Türkiye’nin bölgesel ve küresel tarım-gıda pazarlarındaki konumunu daha da güçlendirecektir."

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        Tarım, gıda güvenliğine, ihracata ve kırsal geçim kaynaklarına katkı sağlayarak Türkiye ekonomisinin temel taşlarından biri olmaya devam etmektedir.

        Bununla birlikte sektör; dağınık üretim ve değer zincirleri, uzun vadeli finansmana sınırlı erişim, iklim kaynaklı şoklara karşı kırılganlık ve katma değer ile lojistik alanlarındaki yetersiz yatırımlar gibi kalıcı sorunlarla karşı karşıyadır. TARGET Projesi, çiftçiler, üretici örgütleri ve tarım-gıda işletmeleri arasındaki bağlantıları güçlendirerek bu kısıtları gidermeyi hedeflemektedir.

        Desteklenecek yatırımlar; arzın daha etkin biçimde bir araya getirilmesini ve koordinasyonunu, çiftçilerin teknoloji ve hizmetlere erişiminin iyileştirilmesini, kalite ve izlenebilirliğin güçlendirilmesini, pazar standartlarına uyumun kolaylaştırılmasını ve alıcılarla daha istikrarlı ticari ilişkilerin kurulmasını sağlayacaktır. Aynı zamanda işleme tesisleri, depolama, soğuk zincir altyapısı, lojistik ve dijital sistemlere yatırım yapılacaktır.

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        225 BİN ÇİFTÇİYE ULAŞILMASI HEDEFLENİYOR

        2032 yılına kadar TARGET’in yaklaşık 225.000 çiftçiye fayda sağlaması beklenmektedir. Bunların yaklaşık 193.000’i güçlendirilmiş ticari pazar düzenlemelerine katılan çiftçilerden, 26.300’ü ise finansmana erişimi genişleyen çiftçilerden oluşacaktır. Proje ayrıca, Türkiye’nin tarım-gıda ekonomisinde, daha az gelişmiş bölgeler ile kadınlar ve gençler dahil olmak üzere yaklaşık 110.000 ilave ve daha iyi ücretli istihdam yaratacak ve tarım-gıda dönüşümünün faydalarının geniş kesimlere yayılmasına katkıda bulunacaktır.

        Proje, Tarım ve Orman Bakanlığı (TOB) tarafından, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) aracılığıyla uygulanacak olup, özel sektör yatırımlarını teşvik etmek amacıyla tasarlanmış iki yenilikçi finansman aracını bir araya getirmektedir.

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        ÖZEL SEKTÖR YATIRIMLARI DESTEKLENECEK

        TARGET’in merkezinde, tarım-gıda yatırımları için ilave özel sektör kaynaklarını harekete geçirmeyi amaçlayan yeni bir kamu destek yaklaşımı yer almaktadır. Proje, dönüştürücü nitelikteki tarım-gıda yatırımları için geri ödemeli finansmanı ve ticari bankaların çiftçilere kullandırdığı kredileri artırmalarını sağlayacak bir Kısmi Kredi Garanti Mekanizmasını bir araya getirmektedir.

        720 milyon ABD doları tutarındaki Geri Ödemeli Finansman Aracı (RFF) kapsamında; tarım-gıda işletmeleri ve üretici örgütlerine, değer zincirlerini güçlendiren, iklim dayanıklılığını artıran, gıda güvenliği ve kalite sistemlerini iyileştiren ve çiftçileri ulusal ve uluslararası pazarlara bağlayan yatırımlar için uzun vadeli finansman sağlanacaktır. RFF kapsamında desteklenecek yatırımların ilave 144 milyon ABD doları özel sektör eş finansmanı sağlaması beklenmektedir.

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        Buna paralel olarak uygulanacak Kısmi Kredi Garanti Programı, katılımcı finans kuruluşlarının risklerini azaltarak çiftçilerin ticari kredilere erişimini genişletecektir. Dünya Bankası tarafından sağlanan 30 milyon ABD doları finansmanla desteklenen bu mekanizmanın, yaklaşık 526 milyon ABD doları ticari krediyi harekete geçirmesi ve çiftçilerin verimlilik, modernizasyon ve iklime dayanıklı teknolojilere yatırım yapmalarına yardımcı olması beklenmektedir.

        Girişim ayrıca, Dünya Bankası ile Uluslararası Finans Kurumu (IFC) arasındaki yakın iş birliğini de yansıtmaktadır. IFC, tarım işletmelerinin kapasitesini ve finansmana erişimini güçlendirmeye yönelik danışmanlık hizmetleri ve yatırımlarla projeyi tamamlayacaktır.

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        TARGET, AGRICONNECT PROGRAMI'NIN İLK OPERASYONU OLACAK

        Yatırımlar; dayanıklı teknolojileri, soğuk zincir ve depolama altyapısının geliştirilmesini, hassas tarım çözümlerini, iklim dostu üretim sistemlerini ve gıda kayıpları ile israfın azaltılmasına yönelik önlemleri destekleyecektir. Projenin, 20 yıllık dönemde önemli düzeyde sera gazı emisyon azaltımına katkıda bulunması ve tarım-gıda değer zincirlerinin kuraklık, sıcak hava dalgaları, su kıtlığı, don olayları ve diğer iklim kaynaklı şoklara karşı dayanıklılığını artırması beklenmektedir.

        TARGET, Dünya Bankası Grubu’nun daha geniş kapsamlı Avrupa ve Orta Asya (ECA) AgriConnect Programı kapsamındaki ilk operasyonudur. Çok ülkeli ve bölgesel bir finansman girişimi olan AgriConnect Programı, tarım-gıda dönüşümünü hızlandırmayı, pazar entegrasyonunu güçlendirmeyi, özel sektör yatırımlarını harekete geçirmeyi ve bölge genelinde daha fazla ve daha iyi ücretli istihdam yaratmayı amaçlamaktadır.

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