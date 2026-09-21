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        Haberler Ekonomi Otomobil Citroën'den yerli üretim kamyonet sürprizi

        Citroën'den yerli üretim kamyonet sürprizi

        Citroën, hafif ticari araç ürün gamının son üyesi olan yeni yerli modeli Jumpy Kamyonet'i 1 milyon 780 bin TL'den başlayan anahtar teslim fiyatıyla yollara çıkarmaya başladı. Tofaş'ın Bursa fabrikasında Türkiye'ye özel olarak üretilen Jumpy Kamyonet, markanın yalnızca Türkiye pazarının ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği özel bir model olarak öne çıkıyor

        Giriş: 21 Eylül 2026 - 10:55 Güncelleme:
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        Citroën'den yerli kamyonet sürprizi

        Citroën, yerli üretim Jumpy Kamyonet ile hafif ticari araç ailesindeki ürün çeşitliliğini artırdı.

        Markanın ürün gamında eksik olan bir segmente giriş yapmasını sağlayan yeni model, fonksiyonel kasa yapısı, yüksek taşıma kapasitesi ve kullanım odaklı tasarımıyla farklı sektörlerde faaliyet gösteren profesyonellere yeni bir alternatif sunuyor.

        Citroën Marka Direktörü Bora Duran, yeni model hakkında yaptığı değerlendirmede, "Türkiye pazarının ihtiyaçları doğrultusunda geliştirilen ve Bursa’da üretilen Jumpy Kamyonet ile hafif ticari araç ürün gamımızı tamamlıyoruz. Jumpy Kamyonet yalnızca Türkiye pazarı için geliştirilen özel bir model olarak öne çıkıyor. Eylül ayından itibaren perakende satışlarına başladığımız Jumpy Kamyonet ile hafif ticari araç pazarındaki iddiamızı daha da güçlendireceğimize inanıyoruz" dedi.

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        Pazardaki önemli bir ihtiyacı karşılamak amacıyla geliştirilen yeni Jumpy Kamyonet, Citroën’in hafif ticari araç pazarındaki kapsama alanını genişletirken markanın yeni müşteri gruplarına ulaşmasına da katkı sağlayacak.

        Yeni Citroën Jumpy Kamyonet, 2.2 litrelik BlueHDi 150 HP dizel motor ve 6 ileri manuel şanzıman kombinasyonuyla satışa sunuluyor.

        370 Nm azami tork üreten araç, 1.200 kilogram taşıma kapasitesine ve 3.100 kilogram azami yüklü ağırlığa sahip. Aynı anda 4 Euro palet taşıyabilen model, farklı iş kollarında faaliyet gösteren profesyonel kullanıcıların yükleme ve taşıma ihtiyaçlarına güçlü bir çözüm getiriyor.

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        #haberler
        #Citroen
        #jumpy
        #ticari araç
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