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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam COP31'de Sıfır Atık Köyü

        COP31'de Sıfır Atık Köyü

        TÜBİTAK, COP31'de sürdürebilirlik ve sıfır atık kavramını bilim merkezi ve atölyeleriyle deneyime dönüştürüyor. Antalya'nın Solak köyü, COP31 kapsamında Sıfır Atık Köyü'ne dönüştürüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 12 Kasım 2026 - 10:08 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        COP31'de Sıfır Atık Köyü

        Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının ilgili kuruluşu TÜBİTAK, Antalya’da gerçekleştirilen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında kurduğu interaktif bilim ve deneyim alanlarıyla ziyaretçileri bilimle buluşturuyor.

        TÜBİTAK Bilim ve Toplum Başkanlığı tarafından toplam 1.350 metrekarelik alanda kurulan TÜBİTAK Bilim Merkezi Sergi ve Etkinlik Alanı’nda biyolojik çeşitlilikten doğal yaşama, kutup araştırmalarından iklim değişikliği ve sürdürülebilirliğe kadar geniş bir yelpazede bilimsel temelli sergiler ve uygulamalı atölyeler düzenleniyor.

        Antalya’nın Solak Köyü, Sıfır Atık Köyü’ne Dönüştürüldü

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        COP31 kapsamında Sıfır Atık Köyü’ne dönüştürülen Antalya’nın Solak Köyü’nde TÜBİTAK tarafından düzenlenen bilim atölyelerinde döngüsel ekonomi, sürdürülebilir malzeme kullanımı ve atıkların katma değerli ürünlere dönüştürülmesi bilimsel ilkeler doğrultusunda uygulamalı olarak ele alınıyor.

        Atölyelerde kullanılmış plastik poşetler, kontrollü ısı ve basınç altında birleştirilerek bileklik, çanta, cüzdan ve kitap ayracı gibi yeniden kullanılabilir ürünlere dönüştürülüyor. Doğal balmumunun ısı yardımıyla kumaş liflerine emdirilmesiyle tekrar kullanılabilir gıda saklama örtüleri üretiliyor.

        Plastiklerin ısıyla şekillendirilmesi ve termoplastik özelliklerinden yararlanılarak anahtarlık tasarımlarının da yapıldığı etkinliklerde katılımcılar; polimerlerin termal davranışları, malzeme bilimi, fiziksel dönüşüm süreçleri, atıkların yeniden değerlendirilmesi ve kaynak verimliliği konularında deneyim kazanıyor. Böylece sıfır atık yaklaşımı, bilim ve teknoloji temelli uygulamalarla somut bir öğrenme deneyimine dönüştürülüyor.

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        Bilim Merkezinde Geçmişten Geleceğe Bilim Yolculuğu

        COP31 zirve alanında ziyaretçileri ağırlayan “Dinozorlar Sergisi” ile Dünya’nın geçmişindeki yaşam ve canlıların değişimi aktarılırken, “Anadolu Doğasından Yansımalar Sergisi” Anadolu’nun biyolojik çeşitliliğini ve doğal zenginliklerini gözler önüne seriyor.

        “Antarktika Sergisi ve Üniteleri” aracılığıyla kutup ekosistemleri ve bu bölgelerde yürütülen bilimsel araştırmalar tanıtılıyor. Özel olarak hazırlanan “Kutup Seferleri Duvarı”nda ise Türkiye’nin Ulusal Antarktik ve Arktik Bilim Seferleri kapsamında gerçekleştirdiği stratejik çalışmalar ziyaretçilere aktarılıyor.

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        Alanda düzenlenen uygulamalı bilim atölyelerinde sürdürülebilir malzeme kullanımı, çevre dostu alternatifler, enerji dönüşümü ve iklim değişikliği temalı etkinliklerle katılımcıların doğal kaynakların korunmasına yönelik farkındalığının artırılması hedefleniyor. TÜBİTAK Mağaza da bilimsel yayın ve ürünleri ziyaretçilerle buluşturuyor.

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        #cop31
        #TÜBİTAK
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