İş Bankası Genel Müdürü H. Cahit Çınar ve DenizBank Genel Müdürü Recep Baştuğ tarafından imzalanan anlaşma ile DenizBank kredi kartları 6 Aralık 2026 itibarıyla Maximum özellikleri kazanarak Maximum ekosistemine dahil oluyor.

Bu çerçevede DenizBank kredi kartı kullanıcıları, Maximum’un 500 bini aşkın geniş üye iş yeri ağında taksitli alışveriş yapabilecek, alışverişlerinden MaxiPuan kazanıp biriktirdikleri puanları yine alışverişlerinde kullanabilecek, Maximum’a özel kampanya ve avantajlardan yararlanabilecek.

İş birliği kapsamında DenizBank üye iş yerlerinin de Maximum Kart sahiplerine açılmasıyla, İş Bankası müşterileri kartlarının sunduğu avantajlardan daha geniş bir iş yeri ağında yararlanabilecek.

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Türkiye İş Bankası Genel Müdürü H. Cahit Çınar, ödeme sistemlerinin artık finansal bir sürecin ötesinde yapay zekâ, biyometrik sistemler ve görünmez deneyimlerle şekillenen bir alan haline geldiğine işaret ederek, bankacılığın dönüşümüne yön veren, yenilikçiliğin ve rekabetin en yoğun olduğu bu alanda Türkiye’nin trend belirleyici ülkeler arasında yer aldığını vurguladı. Çınar, “Ödeme sistemlerinde kalıcı değer yaratmanın yolu, teknolojik yenilikleri hayata geçirmenin yanı sıra tüm paydaşlara fayda sağlayan ekosistemler oluşturmaktan geçiyor. Bu alandaki gücümüzü, yenilikçi çözümlerimiz ve stratejik iş birliklerimizle pekiştiriyoruz. Çeyrek asır önce müşterilerimizle buluşturduğumuz Maximum, bugün bir kredi kartı markasının ötesinde milyonlarca müşterinin günlük hayatının ayrılmaz bir parçası haline geldi” dedi. DenizBank ile imzaladıkları anlaşmayla yeni bir sayfa açtıklarını söyleyen Çınar, “İki bankanın deneyimini, teknolojik altyapısını ve yaygın erişimini bir araya getirerek ödeme sistemlerinde daha büyük bir ölçek ve daha geniş bir etki alanı oluşturmayı hedefliyoruz. Tüm DenizBank müşterilerine ‘Maximum dünyasına hoş geldiniz’ diyoruz” şeklinde konuştu.

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DenizBank Genel Müdürü Recep Baştuğ, konuya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Kredi kartlarımızın, sektörün köklü ve güçlü markalarından Maximum altyapısına geçişi, Bankamızın büyüme stratejisinde önemli yere sahip olan ödeme sistemleri alanında yeni bir dönemin başlangıcı olacak. Maximum’un yaygın üye iş yeri ağı, güçlü ekosistemi ve kampanya iş birlikleri ile daha fazla noktada değer yaratan, zengin bir kart deneyimi sunacağız. Hedefimiz, müşterilerimizin finansal yaşamındaki yerimizi büyütmek, DenizBank ile ilişkilerini derinleştirmek ve DenizBank kartlarını, ana kartları olarak benimsetmek. Maximum ile hem müşteri deneyimini güçlendirecek hem de rekabetteki pozisyonumuzu ileri taşıyacak bu iş birliğini hayata geçirmekten memnuniyet duyuyoruz.”