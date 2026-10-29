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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam DoorDash, Instacart'ı 17 milyar dolara satın alıyor

        DoorDash, Instacart'ı 17 milyar dolara satın alıyor

        ABD merkezli yemek ve market teslimat platformu DoorDash, çevrim içi market alışverişi ve teslimat hizmeti sunan rakibi Instacart'ı yaklaşık 17 milyar dolar değerindeki anlaşmayla bünyesine katacak. Şirket, bu satın almayla restoran teslimatının ötesine geçerek market ve perakende teslimatı alanındaki konumunu güçlendirmeyi hedefliyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29 Ekim 2026 - 17:45 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Teslimat sektöründe 17 milyar dolarlık satın alma

        ABD'de uygulama üzerinden yemek siparişi ve teslimat hizmeti sunan DoorDash, çevrim içi market alışverişi platformu Instacart'ı yaklaşık 17 milyar dolar değerindeki anlaşmayla satın almak üzere anlaşmaya vardı. Söz konusu işlem, DoorDash'in bugüne kadarki en büyük satın alması olacak.

        San Francisco merkezli DoorDash, restoranlardan yemek siparişi verilmesini ve bu siparişlerin müşterilere ulaştırılmasını sağlayan dijital bir platform olarak faaliyet gösteriyor. Şirket, zaman içinde hizmetlerini restoran teslimatının dışına taşıyarak market alışverişi, günlük ihtiyaç ürünleri ve farklı perakende kategorilerine de genişletti.

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        Instacart ise tüketicilerin internet üzerinden market ürünleri sipariş etmesine ve bu ürünlerin teslim edilmesine aracılık ediyor. Şirketin platformu, farklı büyüklükteki marketlerin çevrim içi satış yapmasına ve teslimat hizmeti sunmasına yardımcı oluyor.

        17 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMANIN AYRINTILARI

        Anlaşma kapsamında DoorDash, Instacart hissedarlarına ellerindeki her bir hisse için 65 dolar ödemeyi teklif etti. Bu tutar, olası satın alma görüşmelerine ilişkin haberlerin ortaya çıkmasından önce, 22 Ekim'deki kapanış fiyatına kıyasla yaklaşık yüzde 26 prim anlamına geliyor.

        Ödemenin en az yüzde 75'inin nakit olarak yapılması planlanıyor. Instacart hissedarları, anlaşmanın koşullarına bağlı olarak nakit ödeme, DoorDash hissesi veya bu iki seçeneğin birleşiminden oluşan bir ödeme biçimini tercih edebilecek.

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        Tarafların açıklamasına göre Instacart'ın yönetim kurulu anlaşmayı oy birliğiyle onayladı. Ancak satın alma henüz tamamlanmadı.

        MARKET VE PERAKENDE TESLİMATINDA BÜYÜME HEDEFİ

        Satın alma, DoorDash'in restoran teslimatına dayanan iş modelini genişletme ve Walmart ile Amazon gibi güçlü perakende şirketleriyle rekabet etme stratejisinin bir parçası olarak değerlendiriliyor. Bu şirketler, geniş mağaza ağları, depoları ve teslimat altyapıları sayesinde çevrim içi alışveriş pazarında önemli bir konuma sahip.

        Sektördeki şirketler, restoran siparişlerindeki büyümenin olgunlaşmasıyla birlikte market alışverişi, günlük ihtiyaç ürünleri ve diğer perakende kategorilerine yöneliyor. Siparişlerin pandemi dönemindeki zirvelerine kıyasla yavaşlaması, artan işletme maliyetleri ve esnek çalışma modeliyle çalışan kurye ve teslimat görevlilerinin çalışma koşullarına yönelik düzenleyici denetimler de sektördeki satın alma ve birleşmeleri hızlandırıyor.

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        DoorDash Üst Yöneticisi (CEO) Tony Xu, çevrim içi market teslimatının yönetilmesi en zor alanlardan biri olduğunu belirterek Instacart'ın market işletmelerine bu hizmeti sunma konusunda yıllardır deneyim kazandığını ifade etti.

        Çevrim içi market alışverişine olan ilginin artmasında tüketicilerin zaman kazanma ve kolaylık beklentileri de etkili oluyor. İran'daki savaşın yol açtığı aksaklıklarla bağlantılı olarak benzin fiyatlarında yaşanan son artışın da tüketicileri marketlere gitmek yerine internet üzerinden sipariş vermeye yöneltebileceği belirtiliyor.

        INSTACART'IN UYGULAMASI KORUNACAK

        DoorDash, satın alma tamamlandıktan sonra Instacart markasını ve uygulamasını korumayı planlıyor. Şirketler ayrıca üyelik programlarını birleştirmeyi hedefliyor.

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        Bu kapsamda DoorDash'in DashPass ve Instacart'ın Instacart+ üyeliklerine sahip kullanıcıların iki ayrı üyelik ücreti yerine tek bir ücret ödemesi öngörülüyor. DoorDash, bu düzenlemenin üyelik ücretlerinde yıllık yaklaşık 100 milyon dolarlık tasarruf sağlayabileceğini belirtiyor.

        Şirketin açıklamasına göre Instacart kullanıcıları, DoorDash'in teslimat ağı sayesinde platformda bulunan mevcut mağazalara ek olarak 50 binden fazla mağazaya daha erişebilecek. Instacart platformunda hâlihazırda yaklaşık 100 bin mağaza bulunuyor.

        DoorDash, yerel marketlerin ve perakendecilerin yalnızca kendi teslimat hizmetini kullanmaya zorlanmayacağını da taahhüt etti. Böylece işletmelerin farklı teslimat platformlarıyla çalışma seçeneğini koruması planlanıyor.

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        HİSSELERDEKİ HAREKETLİLİK VE DÜZENLEYİCİ RİSKLER

        Anlaşmanın duyurulmasının ardından DoorDash hisseleri, şirketin beklentilerin üzerinde üç aylık gelir açıklamasının da etkisiyle yaklaşık yüzde 7 yükseldi. Buna karşın şirketin hisseleri, 28 Ekim'deki kapanışa kadar yıl başından bu yana yaklaşık yüzde 25 değer kaybetmişti.

        Instacart hisseleri ise piyasa öncesi işlemlerde yaklaşık 58,50 dolardan işlem gördü. Şirketin hisseleri pazartesi günü 62 dolarla rekor seviyeye ulaşmıştı.

        Satın almanın önündeki temel risklerden biri, düzenleyici kurumların rekabet üzerindeki etkileri incelemesi olacak. CFRA Research analistleri, işlemin tamamlanmasının uzun bir takvime yayılmasının kapsamlı bir rekabet incelemesi ihtimaline işaret ettiğini belirtti.

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        New York Belediyesi Tüketici ve Çalışanları Koruma Dairesi de olası birleşmenin şirketlerin giderek daha az sayıda büyük oyuncunun kontrolünde toplandığı yönündeki endişeleri artırdığını açıkladı.

        Anlaşmanın, Instacart hissedarlarının onayı ve ABD'deki rekabet incelemesinin yanı sıra Kanada ve İsrail dahil ilgili ülkelerdeki düzenleyici onaylara tabi olduğu bildirildi. İşlemin 2027'nin sonlarında veya 2028'in ilk yarısında tamamlanması bekleniyor.

        Anlaşmanın belirli koşullarda sona ermesi durumunda Instacart'ın DoorDash'e 650 milyon dolar, DoorDash'in ise Instacart'a 1,25 milyar dolar fesih bedeli ödemesi gerekebilecek.

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