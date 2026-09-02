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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Doyfarm Kalite Güvence Direktörü Savaş Ceylanlı: "Gıda sektöründe güven üretimin her anında yeniden kazanılan bir sorumluluk"

        Doyfarm Kalite Güvence Direktörü Savaş Ceylanlı: "Gıda sektöründe güven üretimin her anında yeniden kazanılan bir sorumluluk"

        Şenpiliç'in piliç eti ürünleri markası Doyfarm, piliç etini günlük yaşamın ihtiyaçlarına uygun pratik seçeneklere dönüştürürken; kalite ve gıda güvenliğini üretim yaklaşımının temel unsurları arasında konumlandırıyor. Süreç hakkında değerlendirmede bulunan Doyfarm Kalite Güvence Direktörü Savaş Ceylanlı, "Gıda sektöründe güven, basılı sertifikaların ötesinde, üretimin her anında yeniden kazanılan bir sorumluluktur" dedi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Eylül 2026 - 15:40 Güncelleme:
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        "Gıda sektöründe güven üretimin her anında yeniden kazanılan bir sorumluluk"

        Doyfarm, Şenpiliç’in yüksek kaliteli piliç eti hammaddesini modern üretim tesisinde işleyerek farklı damak tatlarına ve tüketim ihtiyaçlarına yönelik katma değerli ürünler sunuyor.

        Bu entegre yapı sayesinde hammadde tedarikinden üretime kadar tüm süreçlerde hijyen, kalite ve gıda güvenliği kontrol altında tutulurken, süreçler kalite yönetim sistemiyle uçtan uca izleniyor.

        GÜVEN, ÜRETİMİN HER AŞAMASINDA

        Gıda güvenliği, hammaddenin kabulünden son ürünün tüketiciye ulaşmasına kadar tüm sürecin planlı ve kontrollü yürütülmesini gerektiriyor. Doyfarm’ın üretim yaklaşımının temelinde yer alan kalite, gıda güvenliği ve operasyonel mükemmeliyet anlayışı, üretim sürecinden son ürüne kadar kesintisiz şekilde devam ediyor. Böylece Doyfarm, günümüzün hızlı yaşam temposuna uyum sağlayan pratik lezzetleri, kalite ve gıda güvenliği standartlarından ödün vermeden tüketicilerle buluşturuyor.

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        STANDARTLARLA DESTEKLENEN ÜRETİM YAKLAŞIMI

        Doyfarm işlenmiş ürün üretim tesisinde kalite, çevre ve iş güvenliği; TS EN ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi ve TS ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi sertifikalarıyla entegre bir yapıda güvence altına alınmaktadır.

        Üretim operasyonları; kritik kontrol noktalarının izlendiği HACCP prensipleri, FSSC 22000 gıda güvenliği yönetim sistemi ile Helal Üretim kriterlerine tam uyumla yürütülmektedir. Bu sistemler, hammadde kabulünden nihai sevkiyata kadar her aşamada operasyonel güvenilirliğin, kalite sürekliliğinin ve mevzuat uyumunun güvence altına alınmasını sağlıyor.

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        Süreç hakkında değerlendirmede bulunan Doyfarm Kalite Güvence Direktörü Savaş Ceylanlı:

        "Gıda sektöründe güven, basılı sertifikaların ötesinde, üretimin her anında yeniden kazanılan bir sorumluluktur. Doyfarm olarak hammadde kabulünden tabağa ulaşan son ürüne kadar tüm zinciri uluslararası standartlarda ve izlenebilirlik altyapımızla titizlikle takip ediyoruz. Tesisimizin AB standartlarında onaylı olması ve FSSC 22000, ISO 22000 gibi küresel sistemlerle belgelenmesi; tüketicilerimize sunduğumuz pratik lezzetlerin arkasındaki koşulsuz gıda güvenliği sözümüzün en somut kanıtıdır."

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        #Doyfarm
        #Şenpiliç
        #GIDA
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