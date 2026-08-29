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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Ekonomi gündeminde hareketlilik başladı

        Ekonomi gündeminde hareketlilik başladı

        Ekonomi gündeminde eylül ayında büyümeden enflasyona, dış ticaretten faiz kararına kadar çok sayıda önemli veri ve gelişme takip edilecek. OVP'nin güncellenmesiyle 2027-2029 dönemine ilişkin ekonomik hedefler netleşirken, 2027 bütçesi hazırlıkları da hız kazanacak

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29 Ağustos 2026 - 11:45 Güncelleme:
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        Ekonomide kritik eylül takvimi

        AA muhabirinin yaptığı derlemeye göre, yaz aylarının sona ermesiyle ekonomi gündemi yeniden hareketleniyor.

        Piyasaların gözü 31 Ağustos Pazartesi günü ikinci çeyrek büyüme verisinde olacak. Bu yılın nisan-haziran dönemine ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verileri TÜİK tarafından saat 10.00'da açıklanacak. Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde yüzde 2,5 büyümüştü.

        AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, GSYH'nin ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 2,80 artacağını tahmin etti.

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        Aynı gün Kurum, temmuz ayına ilişkin iş gücü verilerini açıklayacak.

        AĞUSTOS AYI DIŞ TİCARET VERİLERİ AÇIKLANACAK

        Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) tarafından ağustos ayına ilişkin geçici dış ticaret verilerinin 3 Eylül Perşembe günü açıklanması bekleniyor.

        Dış ticaret verilerinin, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile TİM Başkanı Mustafa Gültepe tarafından Ankara'da duyurulması öngörülüyor.

        Ticaret Bakanı Ömer Bolat, temmuzda ihracatın 25,6 milyar dolarla rekor kırdığını belirterek, "Yaklaşık yüzde 3'lük bir artış bu. Tarihteki en yüksek temmuz ihracatı olarak rekor oldu." demişti.

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        AĞUSTOS AYI ENFLASYON VERİLERİ 3 EYLÜL'DE AÇIKLANACAK

        TÜİK, ağustos ayı enflasyon rakamlarını 3 Eylül Perşembe günü saat 10.00'da kamuoyuna duyuracak. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), temmuzda aylık bazda yüzde 1,78, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 1,52 artış göstermişti. Yıllık enflasyon, tüketici fiyatlarında yüzde 31,75, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 27,83 olarak kayıtlara geçmişti.

        Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, alınan tedbirler ve dezenflasyon sürecinin etkisiyle hizmet enflasyonundaki katılığın azaldığını belirterek, "Jeopolitik gelişmeler kaynaklı riskleri etkin şekilde yönetirken mali disiplinden ve kalıcı fiyat istikrarı hedefimizden taviz vermiyoruz." ifadesini kullanmıştı.

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        Kurum, ağustos ayına ilişkin finansal yatırım araçlarının reel getiri oranlarını 8 Eylül'de açıklayacak. TÜFE ile indirgendiğinde temmuzda en yüksek aylık reel getiri yüzde 1,29 ile mevduat faizinde (brüt) gerçekleşmişti.

        Temmuz ayına ilişkin sanayi üretim endeksi de 10 Eylül'de kamuoyuna duyurulacak. Sanayi üretim endeksi, haziranda aylık bazda yüzde 0,1 artmış, yıllık yüzde 1,4 azalmıştı.

        GÖZLER FAİZ KARARINDA OLACAK

        Piyasaların gözü ayrıca Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulunda olacak. Bu yıl 6'ncı kez toplanacak Kurul, 10 Eylül'de faiz kararını açıklayacak. Kurul, son toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 37'de sabit tutulmasına karar vermişti.

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        Merkez Bankası, 11 Eylül'de de temmuz ayına ilişkin ödemeler dengesi verilerini kamuoyuyla paylaşacak. Türkiye'nin cari işlemler hesabında haziran ayında 4 milyar 194 milyon dolarlık açık verilirken altın ve enerji hariç cari işlemler hesabında 1 milyar 462 milyon dolar fazla kaydedilmişti.

        BÜTÇE VERİLERİ

        Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ağustos ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe gerçekleşmeleri 15 Eylül'de duyurulacak.

        TÜİK, ağustos ayı konut ve iş yeri satış istatistiklerini 17 Eylül'de açıklayacak. Türkiye genelinde temmuzda satılan toplam konut sayısı, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 17 azalışla 123 bin 603, iş yeri sayısı da yüzde 4,1 azalarak 16 bin 733 olarak kaydedilmişti.

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        OVP'NİN ARDINDAN 2027 BÜTÇESİ HAZIRLIKLARI HIZLANACAK

        Gelecek ay makroekonomik göstergelerin yanı sıra Türkiye ekonomisinin 3 yıllık yol haritası niteliğini taşıyan OVP'nin ayrıntıları da yakından takip edilecek. OVP ile 2027-2029 dönemine ilişkin büyüme, enflasyon, istihdam, ihracat ve cari denge gibi temel makro göstergeler belirlenmiş olacak.

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz bu çalışmalara ilişkin, "Eylülün ilk haftası güncellenmiş OVP'yi toplumumuzla inşallah paylaşacağız. Temel önceliğimiz, elbette fiyat istikrarı, bununla birlikte büyümemizi, istihdamımızı, yatırımlarımızı geliştirmeye devam etmek." demişti.

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        Programa ilişkin çalışmaların ardından 2027 yılı bütçesine yönelik çalışmalar da hız kazanacak. Bütçe teklifi, 17 Ekim'e kadar TBMM'ye sunulacak.

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        #ENFLASYON
        #SANAYİ ÜRETİMİ
        #dış ticaret
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