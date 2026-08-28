Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 14.601,74 %0,18
        DOLAR 48,2453 %0,24
        EURO 56,1996 %0,09
        GRAM ALTIN 7.147,79 %0,35
        BITCOIN 79.686,00 %-0,52
        FAİZ 40,14 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 109,43 %2,01
        GBP/TRY 65,6012 %0,11
        EUR/USD 1,1644 %-0,08
        BRENT PETROL 87,65 %-0,82
        ÇEYREK ALTIN 11.687,86 %0,36
        Haberler Ekonomi Para Ekonomik güven 6 ayın zirvesinde

        Ekonomik güven 6 ayın zirvesinde

        Ekonomik güven endeksi ağustosta yüzde 0,8 artarak 100,6 değerine yükseldi. Böylece ekonomik güven endeksi 2026'nın en yüksek seviyesine ulaşarak 6 ayın zirvesini gördü. Endeks, temmuz ayında 99,8 seviyesindeydi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Ağustos 2026 - 10:11 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Ekonomik güven 6 ayın zirvesinde

        Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

        Buna göre ekonomik güven endeksi, ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,8 artarak 100,6 oldu. Endeks temmuz ayında 99,8 seviyesinde bulunuyordu.

        Ekonomik güven endeksindeki yükselişte özellikle tüketici ve reel kesim güvenindeki artış etkili oldu.

        TÜKETİCİ GÜVENİ ARTTI

        Ağustosta tüketici güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 1 artarak 90,8 değerini aldı. Tüketici güven endeksi temmuz ayında 89,8 seviyesindeydi.

        REKLAM

        Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi de yüzde 1,2 artışla 102,4'e yükseldi.

        HİZMET, PERAKENDE VE İNŞAATTA GERİLEME

        Hizmet sektörü güven endeksi ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,1 azalarak 111,9 oldu.

        Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,8 düşüşle 110,1'e geriledi.

        İnşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 0,4 azalarak 83,1 değerini aldı.

        TÜİK'e göre ekonomik güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor.

        Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

        REKLAM

        Ağustosta endeksin 100,6 seviyesine yükselmesi, genel ekonomik duruma ilişkin güvenin iyimserlik eşiği olan 100'ün üzerine çıktığına işaret ediyor.

        TÜİK ayrıca endeks değerlerinin mevsim etkilerinden arındırılmış değerler olduğunu, tüketici güven endeksinde ise mevsim etkisinin bulunmadığını belirtiyor.

        Ekonomik güven endeksinin bir sonraki verisi 29 Eylül 2026'da açıklanacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ekonomik güven endeksi
        #ekonomik güven
        #tüketici güveni
        #TÜİK
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        MEB açıkladı! Uyum sürecinde velilere idari izin
        MEB açıkladı! Uyum sürecinde velilere idari izin
        Nepal'de peş peşe felaketler: Can kaybı yükseliyor!
        Nepal'de peş peşe felaketler: Can kaybı yükseliyor!
        Makarna sevenler dikkat!
        Makarna sevenler dikkat!
        ABD ön seçimlerinde hangi parti öne çıktı?
        ABD ön seçimlerinde hangi parti öne çıktı?
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        İşte UEFA ülke puanında son durum!
        Trump: Rusya NATO topraklarına saldırmayacak
        Trump: Rusya NATO topraklarına saldırmayacak
        Kraliçe seçildi, tarihe geçti
        Kraliçe seçildi, tarihe geçti
        Akın Gürlek'ten önemli mesajlar!
        Akın Gürlek'ten önemli mesajlar!
        "Aklımı kaybedeceğim!"
        "Aklımı kaybedeceğim!"
        Venezuela, OPEC'ten ayrılmayı değerlendiriyor
        Venezuela, OPEC'ten ayrılmayı değerlendiriyor
        Fatih Tekke'nin istifası kabul edilmedi!
        Fatih Tekke'nin istifası kabul edilmedi!
        600 metre yuvarlandı! 4 ölü, 5 yaralı
        600 metre yuvarlandı! 4 ölü, 5 yaralı
        Trump'tan Kanada sınırında isim değişikliği
        Trump'tan Kanada sınırında isim değişikliği
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Oosterwolde'nin transferi iptal oldu
        Oosterwolde'nin transferi iptal oldu
        Aşıkların tatil keyfi
        Aşıkların tatil keyfi
        Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu!
        Temsilcilerimizin rakipleri belli oldu!
        Beklenen serin ve yağışlı hava geldi! İşte bölge bölge son tahminler
        Beklenen serin ve yağışlı hava geldi! İşte bölge bölge son tahminler
        'Optimus Prime'ın sesi vefat etti
        'Optimus Prime'ın sesi vefat etti
        Mucize kedi ‘Batmayan Sam’ efsanesi
        Mucize kedi ‘Batmayan Sam’ efsanesi