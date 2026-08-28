Ekonomik güven 6 ayın zirvesinde

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre ekonomik güven endeksi, ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 0,8 artarak 100,6 oldu. Endeks temmuz ayında 99,8 seviyesinde bulunuyordu.

Ekonomik güven endeksindeki yükselişte özellikle tüketici ve reel kesim güvenindeki artış etkili oldu.

TÜKETİCİ GÜVENİ ARTTI

Ağustosta tüketici güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 1 artarak 90,8 değerini aldı. Tüketici güven endeksi temmuz ayında 89,8 seviyesindeydi.

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Reel kesim (imalat sanayi) güven endeksi de yüzde 1,2 artışla 102,4'e yükseldi.

HİZMET, PERAKENDE VE İNŞAATTA GERİLEME

Hizmet sektörü güven endeksi ağustosta bir önceki aya göre yüzde 0,1 azalarak 111,9 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 0,8 düşüşle 110,1'e geriledi.

İnşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 0,4 azalarak 83,1 değerini aldı.

TÜİK'e göre ekonomik güven endeksi 0-200 aralığında değer alabiliyor.

Ekonomik güven endeksinin 100'den büyük olması genel ekonomik duruma ilişkin iyimserliği, 100'den küçük olması ise genel ekonomik duruma ilişkin kötümserliği gösteriyor.

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Ağustosta endeksin 100,6 seviyesine yükselmesi, genel ekonomik duruma ilişkin güvenin iyimserlik eşiği olan 100'ün üzerine çıktığına işaret ediyor.

TÜİK ayrıca endeks değerlerinin mevsim etkilerinden arındırılmış değerler olduğunu, tüketici güven endeksinde ise mevsim etkisinin bulunmadığını belirtiyor.

Ekonomik güven endeksinin bir sonraki verisi 29 Eylül 2026'da açıklanacak.