COP31 kapsamında Garanti BBVA'nın ev sahipliğinde düzenlenen “Türkiye’de Elektrikli Mobilite Pazarının Geleceği” panelinde, otomotiv sektörünün dönüşümü tüm yönleriyle değerlendirildi.

Garanti BBVA Tüketici Finansmanı Direktörü Koray Öztopçu’nun moderatörlüğünde gerçekleştirilen panelde, elektrikli araçların yaygınlaşmasından finansman modellerine, yeni teknolojilerden ikinci el piyasasının geleceğine kadar sektörün gündemindeki önemli başlıklar ele alındı.

Panelde, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) Genel Koordinatörü Dr. Hayri Erce, Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Ömer Koyuncu ve Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Genel Başkanı Aydın Erkoç konuşmacı olarak yer aldı.

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FİNANSMAN VE VERGİ DÜZENLEMELERİ GÜNDEMDE

Panelin moderatörlüğünü üstlenen Garanti BBVA Tüketici Finansmanı Direktörü Koray Öztopçu, elektrikli mobilitenin gelişiminde finansmana erişimin önemini gündeme taşıdı.

Taşıt kredilerinde uygulanan nihai fatura değeri sınırlarının güncel elektrikli araç fiyatları karşısında yeniden değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çeken Öztopçu, Türkiye'nin elektrikli araç dönüşümünde öncülüğünün artarak devam ettiğini belirtti.

Öztopçu, kredi faizleri üzerindeki vergi ve fonun elektrikli araçlar özelinde hafifletilmesi ile elektrikli araçlara yönelik ÖTV matrahlarının güncellenmesini dönüşümü destekleyebilecek seçenekler arasında ele aldı.

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Panelde ODMD Genel Koordinatörü Dr. Hayri Erce, Türkiye’nin sürdürülebilir ulaşım hedefleri açısından mevcut araç parkının yenilenmesinin önemini vurguladı.

Yaşlı araçların trafikten çekilmesini destekleyecek sürekliliği olan hurda teşviklerinin çevresel faydalarına dikkat çeken Erce, finansmana erişimin ve öngörülebilir vergi politikalarının sektörün gelişimi açısından önem taşıdığını belirtti.

OYDER Başkanı Ömer Koyuncu ise elektrikli araçların gelecekteki ikinci el değerine ilişkin belirsizlikler, taşıt kredisi sınırları ve şarj altyapısında yaşanan sorunlara değindi.

Özellikle konut ve site yaşamında şarj imkânlarının geliştirilmesi gerektiğini belirten Koyuncu, sektörün dönüşümünde uzun vadeli ve öngörülebilir düzenlemelerin önemini vurguladı.

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"İKİNCİ EL PİYASASI GÜÇLENMEDEN ELEKTRİKLİ ARAÇ PAZARI SAĞLIKLI BÜYÜYEMEZ"

Panelde ikinci el otomotiv sektörünü temsil eden MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç, elektrikli araçların geleceğinin yalnızca yeni araç satış rakamları üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini belirtti.

Elektrikli araçların ekonomik ömürleri boyunca güvenle kullanılabilmesi ve el değiştirebilmesinin sürdürülebilir mobilitenin temel koşullarından biri olduğunu vurgulayan Erkoç, "Elektrikli araçların yaygınlaşması önemli bir gelişme ancak asıl mesele bu araçların ikinci ve üçüncü sahiplerine güvenle ulaşabilmesi. Bugün sattığımız elektrikli araçların yarın nasıl el değiştireceğini de planlamalıyız. İkinci el piyasası güçlü olmayan bir elektrikli araç ekosisteminin uzun vadede sağlıklı büyümesi mümkün değil. Yeşil dönüşümün başarısı, araçların yalnızca üretiminde değil, bütün yaşam döngüsünde ortaya çıkacak" dedi.

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Elektrikli araçların ikinci el piyasasında başlangıçta yeterli talep görmediğini ancak zamanla tüketici ilgisinin oluşmaya başladığını ifade eden Erkoç, teknolojik gelişmelerin ve sektörde artan bilgi birikiminin bu süreci desteklediğini belirtti.

BATARYA SAĞLIĞI VE EKSPERTİZDE GÜVEN VURGUSU

Elektrikli araçların ikinci el ticaretinde tüketici güveninin belirleyici olacağını vurgulayan Erkoç, özellikle batarya sağlığının güvenilir biçimde değerlendirilmesi gerektiğine dikkat çekti.

Araçların bakım geçmişi, servis kayıtları ve teknik durumunun şeffaf biçimde ortaya konulmasının önemine değinen Erkoç, elektrikli araçlara yönelik ekspertiz uygulamalarının geliştirilmesi gerektiğini belirtti.

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Erkoç, "İkinci el elektrikli araç satın alan tüketici, bataryanın durumunu ve karşılaşabileceği olası maliyetleri bilmek zorunda. Güvenilir ekspertiz ve şeffaf bilgilendirme olmadan sağlıklı bir piyasa oluşturamayız. Bu alanda standartların belirlenmesi ve etkin denetim mekanizmalarının geliştirilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

Batarya arızalarında tüm batarya paketinin değiştirilmesinin zorunlu olduğu yönündeki yaygın algının da tüketicilerde tereddüt oluşturabildiğine dikkat çeken Erkoç, doğru teknik bilgilendirmenin önemini vurguladı.

"ELEKTRİKLİ ARAÇ DÖNÜŞÜMÜNDE FİNANSMANA ERİŞİM KRİTİK"

Elektrikli araçların daha geniş tüketici kesimlerine ulaşabilmesi için finansman modellerinin geliştirilmesi gerektiğini belirten Erkoç, ikinci el elektrikli araçlara özel kredi ürünlerinin pazarın gelişimine katkı sağlayacağını ifade etti.

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Aydın Erkoç, "Elektrikli araç dönüşümünü toplumun geneline yaymak istiyorsak finansmana erişimi kolaylaştırmalıyız. Yeni araçların yanı sıra ikinci el elektrikli araçları da kapsayan finansman çözümleri, hem pazarın gelişmesini hem de sürdürülebilir ulaşımın yaygınlaşmasını destekleyecektir" ifadelerini kullandı.

"İKİNCİ EL PAZARI DÖNÜŞÜMÜN DIŞINDA KALAMAZ"

Türkiye’nin elektrikli mobilite dönüşümünde ikinci el otomotiv sektörünün önemli bir rol üstleneceğini belirten MASFED Genel Başkanı Aydın Erkoç, teknolojik gelişmelere uyum, tüketici güveni ve finansmana erişimin birlikte değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

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Erkoç, elektrikli araçların yaygınlaşmasının kalıcı ve sürdürülebilir bir pazar yapısına dönüşebilmesi için ikinci el ticaretinin de bu değişime hazırlanmasının önemine işaret etti.

Garanti BBVA’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen panel, otomotiv sektörünün farklı temsilcilerini aynı platformda buluşturarak elektrikli mobilitenin geleceğinde finansman, yeni araç pazarı, yetkili satıcılık ve ikinci el ticaretinin birbirini tamamlayan rollerini gündeme taşıdı.