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        Haberler Ekonomi Enerji Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: "Güçlü işbirlikleri geliştirmeye devam edeceğiz"

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar: "Güçlü işbirlikleri geliştirmeye devam edeceğiz"

        Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Rusya ile enerjinin birçok alanında olduğu gibi iklim değişikliğiyle mücadele ve yeşil dönüşüm süreçlerinde de güçlü işbirlikleri geliştirmeye devam edeceğiz" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11 Kasım 2026 - 15:18 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Güçlü işbirlikleri geliştirmeye devam edeceğiz"

        Bayraktar, Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) üçüncü gününde Rusya Federasyonu Devlet Başkanı İklim Değişikliği Özel Temsilcisi Ruslan Edelgeriev ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

        Görüşmede, küresel iklim değişikliğiyle mücadele politikaları, temiz enerji dönüşümü hedefleri ve adil bir enerji geçişi için uluslararası platformlarda atılabilecek ortak adımları değerlendirdiklerini ifade eden Bayraktar, şunları kaydetti:

        "Bu kapsamda, Rusya ile birlikte inşa ettiğimiz Akkuyu Nükleer Güç Santrali projemiz başta olmak üzere, temiz ve kesintisiz enerjinin en önemli kaynaklarından biri olan nükleerin, emisyon azaltım hedeflerimize ve küresel iklim mücadelesine güçlü katkılar sunacağına inanıyoruz. Rusya ile enerjinin birçok alanında olduğu gibi iklim değişikliğiyle mücadele ve yeşil dönüşüm süreçlerinde de güçlü işbirlikleri geliştirmeye devam edeceğiz."

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        #enerji
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        #İklim
        #iklim değişikliği
        #cop31
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