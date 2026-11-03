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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Enerjisa Enerji’nin dokuz aylık yatırımları 20,8 milyar TL’ye ulaştı

        Enerjisa Enerji’nin dokuz aylık yatırımları 20,8 milyar TL’ye ulaştı

        Enerjisa Enerji, 2026 yılının ilk dokuz ayında toplam yatırımlarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 85 artırarak 20,8 milyar TL'ye ulaştırdı. Bu tutarın 20,1 milyar TL'sini elektrik dağıtım altyapısına ayıran şirket, yıl sonu için belirlediği 30–35 milyar TL'lik yatırım hedefini korudu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03 Kasım 2026 - 12:30 Güncelleme:
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        Enerjisa Enerji'nin dokuz aylık yatırımları 20,8 milyar TL'ye ulaştı

        'Herkes İçin Daha İyi Bir Gelecek' vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Enerjisa Enerji, 2026 yılının ilk dokuz ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Eylül ayı sonu itibarıyla toplam yatırımlarını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 85 artırarak 20,8 milyar TL'ye ulaştıran şirket, bu tutarın 20,1 milyar TL'sini elektrik dağıtım altyapısına ayırdı. Şebeke modernizasyonu ve dijitalleşmeye öncelik veren Enerjisa Enerji, yıl sonu için belirlediği 30-35 milyar TL'lik yatırım hedefini de korudu.

        Küresel ekonomik belirsizliklerin ve jeopolitik gelişmelerin etkili olduğu bir dönemde Enerjisa Enerji, düzenlemeye tabi faaliyet yapısı ve enflasyona karşı koruma sağlayan iş modelinin desteğiyle güçlü finansal performansını ve dayanıklılığını sürdürdü. Şirketin esas faaliyet geliri yılın ilk dokuz ayında 62,1 milyar TL'ye ulaşırken, söz konusu gelirin yaklaşık yüzde 90'ı elektrik dağıtım iş kolundan elde edildi. Düzenlemeye Esas Varlık Tabanı ise 111,5 milyar TL'ye yükselerek güçlü finansal performansı destekledi. Bu performans, elektrik dağıtım faaliyetlerinin şirketin istikrarlı ve sürdürülebilir gelir yaratma kapasitesindeki belirleyici rolünü bir kez daha ortaya koydu.

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        Enerjisa Enerji, yılın ilk dokuz ayında 11,6 milyar TL Baz Alınan Net Kâr elde etti. Bu sonuçlarla şirket, yıl sonu için belirlediği 80-85 milyar TL Esas Faaliyet Geliri ve 13-15 milyar TL Baz Alınan Net Kâr hedeflerine ulaşma yolunda önemli ilerleme kaydetti. Şirket, bilanço disiplini ve güçlü nakit yaratma kapasitesinin bir göstergesi olarak Net Finansal Borç/Faaliyet Geliri oranını 1.0x'te tutmayı başardı.

        Özsürekci: "Elektrifikasyonun gerektirdiği güçlü şebekeler için yatırım yapıyoruz"

        Elektrifikasyonun yaygınlaşmasıyla birlikte elektrik dağıtım altyapısının öneminin arttığını belirten Enerjisa Enerji CEO'su Oğuzhan Özsürekci, şunları söyledi: “Ulaşımdan sanayiye kadar birçok alanda elektriğin daha fazla kullanılması ve yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaşması, şebekelerin kapasitesini ve esnekliğini artırmayı gerektiriyor. Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı COP31 kapsamında gündeme gelen, elektriğin küresel nihai enerji tüketimindeki payını 2035 yılına kadar yüzde 35'e çıkarma hedefi de bu ihtiyacı ortaya koyuyor. Bu dönüşümün hayata geçmesi için elektriği kullanıcılara güvenli, kesintisiz ve verimli biçimde ulaştıracak altyapıya bugünden yatırım yapmak gerekiyor. Enerjisa Enerji olarak hedeflenen elektrifikasyonun gerektirdiği güçlü şebekeler için yatırım yapıyoruz. Bu doğrultuda 2026 yılının ilk dokuz ayında elektrik dağıtım altyapısına 20,1 milyar TL kaynak ayırdık. Şebekelerimizi modernize ediyor, dijitalleşmeyi yaygınlaştırıyor ve artan elektrik talebini karşılayacak kapasiteyi geliştiriyoruz. Uluslararası finans kuruluşlarıyla uzun vadeli iş birliklerimiz ve güçlü finansman yapımız, yatırım programımızı sürdürmemizi destekliyor. Yıl sonu için belirlediğimiz 30–35 milyar TL'lik toplam yatırım hedefimiz doğrultusunda, Türkiye'nin enerji dönüşümüne katkı sağlamaya devam edeceğiz.”

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        #enerjisa enerji
        #enerji
        #ekonomi
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