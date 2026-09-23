Enflasyon beklentileri değişti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayına dair Sektörel Enflasyon Beklentileri'ni yayımladı.

Eylül ayında 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki aya göre, piyasa katılımcıları için 0,01 puan artarak yüzde 23,70 seviyesine, hanehalkı için 0,02 puan artarak yüzde 45,60 seviyesine yükselirken, reel sektör için 0,30 puan azalarak yüzde 32,50 seviyesine geriledi.

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Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı bir önceki aya göre 0,60 puan azalarak yüzde 16,25 seviyesinde gerçekleşti.

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