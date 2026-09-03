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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Engelli ve eski hükümlülerin projelerine 161,5 milyon lira destek

        Engelli ve eski hükümlülerin projelerine 161,5 milyon lira destek

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Engelli vatandaşlarımızın ve eski hükümlü vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Bu yılın temmuz ve ağustos aylarında 308 proje için toplam 161,5 milyon lira tahsis ettik" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03 Eylül 2026 - 08:42 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Engelli ve eski hükümlülerin projelerine 161,5 milyon lira destek

        Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İŞKUR aracılığıyla çalışma hayatını güçlendirmek, dezavantajlı grupların üretime ve istihdama katılmalarını desteklemek için programlarını sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

        "Kendi işini kurma hibe desteği, mesleki eğitim, destekli istihdam, destek teknolojileri ve korumalı iş yerlerinin desteklenmesi programlarımız ile engelli vatandaşlarımızın ve eski hükümlü vatandaşlarımızın yanında oluyoruz. Bu yılın temmuz ve ağustos aylarında 308 proje için toplam 161,5 milyon lira tahsis ettik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde sosyal devlet anlayışıyla daha kapsayıcı politikalarımızı hayata geçirmeye devam edeceğiz. Başta Adalet Bakanımız Sayın Akın Gürlek olmak üzere destekleriyle katkı sağlayanlara teşekkür ediyorum."

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        #Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
        #işkur
        #engelli
        #eski hükümlü
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