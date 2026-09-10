Esnaf ve sanatkara kredi desteği: 87,4 milyar TL'yi aşan kredi verildi

Küçük esnafın finansman ihtiyacı meclis gündemine taşındı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yanıtladığı soru önergesine göre esnafa 2002 yılından itibaren 826,6 milyar liraya yakın faiz indirimli kredi kullandırıldı.

169 BİN 835 ESNAF İŞLETMESİ AÇILDI

Yılın ilk 7 ayında açılan ve kapanan iş yeri sayısı da belli oldu. Türkiye genelinde 169 bin 835 iş yeri açılırken, 73 bin 159 iş yeri ise kapandı. Ticaret Bakanlığı soru önergesine verdiği yanıtta, iş yerlerinin kapanmasının yalnızca ekonomik nedenlerden kaynaklanmadığına dikkat çekti. Meslek değiştirme, emeklilik, vefat, tacir sınıfına geçiş ya da farklı bir sektöre yönelme gibi nedenlerle de terkin işlemi yapılabildiği belirtildi.

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"AVM'LERDE SATIŞ ALANININ EN AZ YÜZDE 5'İ ESNAFA AYRILIYOR"

Bakanlık ayrıca küçük esnafın zincir mağazalar karşısındaki rekabet gücünün korunması için de düzenlemeler yapıldığını kaydetti. AVM’lerde toplam satış alanının en az yüzde 5’inin esnaf ve sanatkar işletmelerine ayrıldığı ifade edildi.