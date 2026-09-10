Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Sosyal Güvenlik
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.390,54 %-0,79
        DOLAR 48,4950 %0,02
        EURO 56,4650 %0,04
        GRAM ALTIN 6.830,93 %-0,45
        BITCOIN 77.770,00 %-0,68
        FAİZ 39,56 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 102,40 %-2,39
        GBP/TRY 65,7321 %0,00
        EUR/USD 1,1616 %-0,15
        BRENT PETROL 101,21 %1,59
        ÇEYREK ALTIN 11.170,07 %-0,43
        Haberler Ekonomi Sosyal Güvenlik Esnaf Esnaf ve sanatkara kredi desteği: 87,4 milyar TL'yi aşan kredi verildi

        Esnaf ve sanatkara kredi desteği: 87,4 milyar TL'yi aşan kredi verildi

        Yılın ilk 7 ayında esnaf ve sanatkarlara 87,4 milyar lirayı aşan kredi kullandırıldı. İlk 7 ayda 73 binden fazla esnaf işletmesi kapandı. Yeni açılan iş yeri sayısı da 169 bini aştı. Habertürk'ten Buse Gençtürk'ün haberi..

        Giriş: 10 Eylül 2026 - 14:22 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Esnaf ve sanatkara kredi desteği

        Küçük esnafın finansman ihtiyacı meclis gündemine taşındı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın yanıtladığı soru önergesine göre esnafa 2002 yılından itibaren 826,6 milyar liraya yakın faiz indirimli kredi kullandırıldı.

        169 BİN 835 ESNAF İŞLETMESİ AÇILDI

        Yılın ilk 7 ayında açılan ve kapanan iş yeri sayısı da belli oldu. Türkiye genelinde 169 bin 835 iş yeri açılırken, 73 bin 159 iş yeri ise kapandı. Ticaret Bakanlığı soru önergesine verdiği yanıtta, iş yerlerinin kapanmasının yalnızca ekonomik nedenlerden kaynaklanmadığına dikkat çekti. Meslek değiştirme, emeklilik, vefat, tacir sınıfına geçiş ya da farklı bir sektöre yönelme gibi nedenlerle de terkin işlemi yapılabildiği belirtildi.

        REKLAM

        "AVM'LERDE SATIŞ ALANININ EN AZ YÜZDE 5'İ ESNAFA AYRILIYOR"

        Bakanlık ayrıca küçük esnafın zincir mağazalar karşısındaki rekabet gücünün korunması için de düzenlemeler yapıldığını kaydetti. AVM’lerde toplam satış alanının en az yüzde 5’inin esnaf ve sanatkar işletmelerine ayrıldığı ifade edildi.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #esnaf
        #ekonomi
        #kredi
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Kiralık sosyal konutta fiyatlar açıklandı
        Kiralık sosyal konutta fiyatlar açıklandı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Maltepe'de silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
        Maltepe'de silahlı kavga: 2 ölü, 1 yaralı
        Mansur Yavaş'tan 2. mesaj: Sağduyunun olduğu yerdeyim
        Mansur Yavaş'tan 2. mesaj: Sağduyunun olduğu yerdeyim
        Fırından çıktı! 31 koli, 6 varil 1.7 milyondan fazla!
        Fırından çıktı! 31 koli, 6 varil 1.7 milyondan fazla!
        18 yıllık hasret sona eriyor!
        18 yıllık hasret sona eriyor!
        Sarallar'ın Sedat Şahin'e suikast planı engellendi: 19 şüpheli tutuklandı
        Sarallar'ın Sedat Şahin'e suikast planı engellendi: 19 şüpheli tutuklandı
        Mezarlıkta katledilen Gamze'nin ölüm mesajı ortaya çıktı!
        Mezarlıkta katledilen Gamze'nin ölüm mesajı ortaya çıktı!
        “Hayat pahalılığı baskısını son derece ciddiye alıyoruz”
        “Hayat pahalılığı baskısını son derece ciddiye alıyoruz”
        Trump'tan seçim vaadi: Her Amerikalıya 5 bin dolar
        Trump'tan seçim vaadi: Her Amerikalıya 5 bin dolar
        Kozinoğlu soruşturması: 9 gözaltı daha!
        Kozinoğlu soruşturması: 9 gözaltı daha!
        Netanyahu'dan Haaretz'e dava
        Netanyahu'dan Haaretz'e dava
        Ülkeyi terk eden göçmenlere 37 bin dolar destek
        Ülkeyi terk eden göçmenlere 37 bin dolar destek
        Rotasyon zamanı!
        Rotasyon zamanı!
        Akran zorbalığı çocukları estetik ameliyatlara yönlendiriyor
        Akran zorbalığı çocukları estetik ameliyatlara yönlendiriyor
        Kelepçesi çıkarıldı, cenazeye koştu
        Kelepçesi çıkarıldı, cenazeye koştu
        Lizbon'da skandal VAR!
        Lizbon'da skandal VAR!
        Külhöyük'te 4 bin yıllık sürpriz!
        Külhöyük'te 4 bin yıllık sürpriz!
        "İkinci baharımı yaşıyorum"
        "İkinci baharımı yaşıyorum"
        Okan Karacan hakkında hırsızlık iddiası
        Okan Karacan hakkında hırsızlık iddiası