FDI İstanbul kapılarını açıyor

Mobilya Dernekleri Federasyonu (MOSFED) tarafından düzenlenen ve “Where Design Leads” yaklaşımıyla şekillenen FDI İstanbul, bu yıl da yalnızca tasarım ürünlerinin sergilendiği bir fuar olmanın ötesinde; tasarımı katma değerli üretimin, entelektüel sermayenin, inovasyonun ve uluslararası markalaşmanın temel unsuru olarak ele alan çok katmanlı bir yapı sunacak.

Tasarım odaklı markaların en yeni koleksiyonlarının yanı sıra New Horizon Exhibition, Design Circle, MasterFul ve Big Soft gibi özel kürasyonlu sergilere ev sahipliği yapacak organizasyon, tasarımın farklı disiplinlerini aynı çatı altında buluşturacak. Tasarımcı ile üreticiyi bir araya getiren Designer to Business (D2B) iş birliği programı, uluslararası alım heyetleri ve FDI Stage & Talks oturumlarıyla fikirlerin iş birliğine, tasarımın ise katma değere dönüşeceği güçlü bir ekosistem oluşturacak. Böylece FDI İstanbul, üretimin DNA'sına tasarımı, sürdürülebilirliği ve inovasyonu yerleştirerek Türkiye'nin tasarım odaklı büyüme vizyonuna katkı sunmayı hedefliyor.

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Tasarımın geleceği FDI Stage & Talks'ta konuşulacak

FDI İstanbul'un düşünsel merkezi niteliğindeki FDI Stage & Talks, bu yıl üç gün boyunca gerçekleştirilecek 10 oturumda, tasarım, mimarlık, inovasyon, sürdürülebilirlik, yapay zekâ ve teknoloji alanlarından 30'u aşkın ulusal ve uluslararası konuşmacıyı ağırlayacak. Program kapsamında; tasarım odaklı büyümeden yeni nesil iş modellerine, premium mekân ve deneyim tasarımından contract furnishing süreçlerine, döngüsel ekonomi ve sürdürülebilirlikten uluslararası markalaşmaya kadar sektörün geleceğini şekillendiren başlıklar ele alınacak.

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Ross Lovegrove 24 Eylül’de FDI Sahnesinde Olacak

Bu yıl FDI Stage & Talks sahnesinde dünyanın önde gelen endüstriyel tasarımcılarından Ross Lovegrove da yer alacak. Dünyaca ünlü İngiliz endüstriyel tasarımcı, 24 Eylül Perşembe günü saat 13.00'te, fuarın resmi açılış programının hemen ardından gerçekleştirilecek günün ilk oturumunda katılımcılarla buluşacak. Lovegrove, teknoloji, biyoloji, yapay zekâ ve doğanın tasarımla kurduğu yeni ilişkiyi ele alarak, geleceğin üretim anlayışına ve tasarım kültürüne ilişkin vizyonunu paylaşacak.

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FDI İstanbul'da konuşmacı olmaktan duyduğu heyecanı dile getiren Lovegrove şunları söyledi: "Gerçekten çok heyecanlıyım. Hayatım boyunca edindiğim deneyimleri organik ve üretken tasarım anlayışı üzerinden katılımcılarla paylaşacağım. Ben kendimi bir teknoloji heykeltıraşı olarak görüyorum. Mobilyadan havacılığa, ulaşımdan aydınlatmaya kadar birçok farklı alanda çalıştım. Bugün analogdan dijitale, oradan da yapay zekâ çağına uzanan dönüşümün tam ortasındayız. 24 Eylül'de İstanbul'da bu dönüşümü konuşmak için sabırsızlanıyorum."

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Yaklaşık 2 bin projeye imza atan Ross Lovegrove, doğadan ilham alan biyomorfik tasarım yaklaşımıyla uluslararası tasarım dünyasının en özgün isimleri arasında gösteriliyor. Sony, Apple, Airbus ve TAG Heuer gibi küresel markalar için geliştirdiği projelerin yanı sıra Go Chair, DNA Stairs ve Ty Nant su şişesi gibi ikonik tasarımlarıyla tanınan Lovegrove; tasarımı teknoloji, bilim ve doğanın kesişiminde yeniden yorumlayan yaklaşımıyla çağdaş endüstriyel tasarımın en etkili isimlerinden biri olarak kabul ediliyor.

Julio Rodrigo Fuentes ve Philipp Trompeter de FDI’da

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Ross Lovegrove'un yanı sıra FDI Stage & Talks programında AMBIT Cluster İnovasyon ve Sürdürülebilirlik Müdürü Julio Rodrigo Fuentes, tasarımın inovasyon ve sürdürülebilirlikle kurduğu güçlü ilişkiyi ve bu dönüşümün sektör üzerindeki etkilerini değerlendirecek. Wieselhuber & Partner GmbH Kıdemli Yöneticisi Philipp Trompeter ise yapay zekânın iş süreçlerine, tasarım ekosistemine ve değişen müşteri beklentilerine etkisini katılımcılarla paylaşacak.

FDI İstanbul, 2024 ve 2025 yıllarında düzenlenen organizasyonlarında 20 Talks oturumunda toplam 74 ulusal ve uluslararası konuşmacıya ev sahipliği yaptı. Bu yılki programda da tasarımın yalnızca estetik bir değer değil; ekonomik büyümenin, katma değerli üretimin ve küresel rekabet gücünün temel belirleyicilerinden biri olduğu farklı disiplinlerden uzmanların katkılarıyla ele alınacak.