Fed'e ilişkin şahin beklentiler dolar endeksini yaklaşık 2 ayın zirvesine taşıdı

Açıklanan makroekonomik verilerin ABD ekonomisinin gücünü koruduğunu ortaya koyması, enflasyonist baskıların devam etmesinin yanı sıra Fed'in faiz artırımlarına devam edeceğine yönelik öngörüler de dünya genelinde dolara olan talebin artmasına neden oluyor.

Orta Doğu'da devam eden jeopolitik risklerden dolayı yatırımcıların nakite dönme çabaları da dolar endeksindeki yükselişi tetikliyor.

ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) eylülde 57 değerini alarak 52 ayın en yüksek seviyesine çıkarak piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşti. Aynı dönemde hizmet sektörü PMI 58,7 ile 59 ayın en yüksek değerini gördü.

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ABD'de ekonomi güçlü kalırken enerji faturasının yükselmesi Fed'i şahin tutum almaya iterken para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın gelecek ay politika faizini 25 baz puan artırma ihtimali yüzde 70'e yükseldi.

Söz konusu gelişmelerle dolar endeksi, bugün ABD Merkez Bankasının (Fed) şahin politikalarına ilişkin beklentilerin güç kazanmasıyla 101,24 seviyesine çıkarak 2 ayın en yüksek seviyesine ulaştı. Dolar endeksi, 29 Temmuz'da 101,49 seviyesini görmüştü.