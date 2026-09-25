FKB: “Tasarruf finansman sektörünün güvenilirliği ve kurumsal gücü artacak”

Finansal Kurumlar Birliği (FKB), Emlak Katılım Tasarruf Finansman’ın Katılımevim Tasarruf Finansman ve Birevim Tasarruf Finansman’ı devralmasına ilişkin değerlendirmede bulundu.

FKB, tasarruf finansman sektörünün son yıllarda BDDK gözetim ve denetimi altında kurumsallaşma, sermaye yapısı, risk yönetimi, şeffaflık ve müşteri haklarının korunması alanlarında önemli bir dönüşüm geçirdiğine dikkat çekti.

Ali Emre Ballı: “Sektörde güveni ve kurumsal standartları daha ileri taşıyacak bir yapı oluşuyor”

FKB Başkanı Ali Emre Ballı, devire ilişkin şu ifadeleri kullandı: “Emlak Katılım Tasarruf Finansman’ın Katılımevim ve Birevim’i bünyesine katmasını, tasarruf finansman sektörünün kurumsal yapısını daha da güçlendirecek önemli bir gelişme olarak değerlendiriyoruz.

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Tasarruf finansman bugün yalnızca konut ya da araç edinimine yönelik bir finansman modeli olmanın ötesine geçiyor. Genişleyen müşteri tabanı, büyüyen bilanço yapısı ve artan ürün çeşitliliğiyle Türkiye’nin finansman mimarisinde kendine daha güçlü bir yer açıyor. Bundan sonraki dönemde sektör açısından temel mesele yalnızca büyümek değil; bu büyümeyi güven, şeffaflık ve güçlü kurumsal standartlarla birlikte taşımak olacak.

Biz sektörün geleceğini yalnızca işlem hacmi ya da aktif büyüklük üzerinden okumuyoruz. Asıl değer; tasarrufların ekonomiye kazandırılması, finansmana erişimin çeşitlendirilmesi ve bireylerin uzun vadeli planlarını daha öngörülebilir bir yapıyla hayata geçirebilmesinde ortaya çıkıyor. Bu yapının sürdürülebilirliği ise güçlü sermaye, etkin denetim, sağlıklı likidite yönetimi ve müşteri güveninin sürekli korunmasıyla mümkün.

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Kamu ve özel sektör oyuncularının birlikte güçlendiği, rekabetin hizmet kalitesini ve kurumsal standartları yukarı taşıdığı bir yapı, sektörün güvenilirliğini ve finansal sistem içerisindeki konumunu daha da güçlendirecektir. Önümüzdeki dönemde tasarruf finansman sektörünün daha sağlam kurumsal yapılar, daha yüksek hizmet standartları ve daha güçlü bir güven zemini üzerinde gelişimini sürdürmesini bekliyoruz.”

Tasarruf finansman sektörü ilk yarıda güçlü büyümesini sürdürdü

FKB’nin 2026 yılı ilk yarı verilerine göre tasarruf finansman sektörünün aktif büyüklüğü geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 188 artarak 501 milyar TL’ye, müşteri sayısı ise 1,5 milyonun üzerine çıktı.