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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Fon yatırımcılarına ödeme için ikinci aşama: Fon Koordinasyon Kurulu bugün toplanıyor

        Fon yatırımcılarına ödeme için ikinci aşama: Fon Koordinasyon Kurulu bugün toplanıyor

        Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bugün öğleden önce Beştepe'de toplanacak

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Kasım 2026 - 09:32 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Fon Koordinasyon Kurulu bugün toplanıyor

        1 milyon TL'ye kadar parası olan küçük yatırımcıya yapılan ödemelerin ardından fon ödemelerinde ikinci aşama başlıyor.

        Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında bugün öğleden önce Beştepe’de toplanacak.

        Toplantıdan sonra yapılacak yazılı açıklamayla yeni bir ara ödeme planı açıklanması bekleniyor.

        AK Parti Grup Başkanı Güler dün fon tasfiyesi süreciyle ilgili ise şunları söylemişti:

        "Yarın hem fon koordinasyon kurulu toplantısını gerçekleştirecek hem de ikinci fon ödemesi ilan edilecek. Teklifle asli görev alanı olmamasına rağmen kanunla verilen görevle 17 Eylül itibariyle olağanüstü tasfiyeyi yürüten personellere ve bankalara mali ve idari sorumsuzluk getiriyoruz."

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