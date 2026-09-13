Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        İş Yaşam
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Maden Maden
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.467,25 %0,51
        DOLAR 48,5213 %-0,07
        EURO 56,3382 %-0,31
        GRAM ALTIN 6.784,88 %0,72
        BITCOIN 76.691,00 %-0,60
        FAİZ 39,89 %0,33
        GÜMÜŞ GRAM 100,67 %1,44
        GBP/TRY 65,7134 %-0,06
        EUR/USD 1,1599 %-0,11
        BRENT PETROL 101,76 %-4,30
        ÇEYREK ALTIN 11.093,28 %0,72
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam İstanbul Havalimanı'nda yeni pist için geri sayım

        İstanbul Havalimanı'nda yeni pist için geri sayım

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı'nın 4. ana pistini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle 18 Eylül'de hizmete açacaklarını bildirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13 Eylül 2026 - 11:19 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        1

        Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, İstanbul Havalimanı’nın 4. ana pistini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleriyle 18 Eylül’de hizmete açacaklarını duyurdu

        2

        İstanbul Havalimanı’nın, 110’un üzerinde hava yolu iş birliğiyle 340’tan fazla destinasyona bağlantı sağladığını söyleyen Bakan Uraloğlu, “Havalimanımız hâlihazırda kuzey-güney doğrultusunda uzanan 3 ana ve 2 yedek olmak üzere toplam 5 pistle hizmet veriyor. 4. ana pistimizin devreye alınmasıyla toplam pist sayımızı 6’ya çıkaracağız. Yeni pistimiz aynı zamanda İstanbul Havalimanı’nın ilk Doğu-Batı yönlü pisti olacak” ifadelerini kullandı.

        3

        Uraloğlu, Doğu-Batı ekseninde inşa edilen yeni beton pistin 2 bin 820 metre uzunluğunda ve 45 metre genişliğinde olduğunu kaydetti.

        4

        Yeni pistin uçuş operasyonlarına sağlayacağı katkıya dikkati çeken Uraloğlu, “Özellikle iç hat uçuşları ve Doğu yönlü rotalarda taksi süreleri ile havada kalış sürelerini kısaltacağız. Böylece yakıt ve zamandan tasarruf sağlayacağız.” dedi.

        5

        Uraloğlu, yeni pistin farklı hava koşullarında operasyonların daha etkin yürütülmesine de katkı sağlayacağını belirterek, “Doğu-Batı eksenindeki yeni pistimizle olumsuz hava koşullarında dahi operasyonel çeşitliliği artıracağız. İniş-kalkış emniyet marjını ve zamanında kalkış oranlarını da azami düzeye çıkaracağız.” açıklamasında bulundu.

        6

        Nisan 2025’te Avrupa’da bir ilk olan Üçlü Bağımsız Paralel Pist Operasyonu’nun İstanbul Havalimanı’nda hayata geçirildiğini anımsatan Uraloğlu, 4. ana pistin hizmete alınmasıyla havalimanının operasyonel kapasitesinin, verimliliğinin ve esnekliğinin daha da güçleneceğini ifade etti.

        7

        Uraloğlu, "Doğu-batı eksenli yeni pistimiz, yan rüzgâr koşullarında güvenli operasyonlara katkı sunarken dörtlü pist işletmeciliği hedefimize de güç katacak. Hangar alanlarına yakın konumuyla genel havacılık operasyonlarının daha hızlı ve bağımsız yürütülmesine de imkân sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.

        8

        İstanbul Havalimanı, 16 Ağustos’ta bin 739 uçuş ve 290 bin 287 yolcu ile Türkiye ve Avrupa’da tüm zamanların en yüksek günlük uçuş ve yolcu sayısına ulaştı.

        9
        10
        11
        12
        ÖNERİLEN VİDEO
        #istanbul havalimanı
        #4. pist
        #havalimanı
        #istanbul
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        11 aylık bebeği ailesinin sattığı iddiası
        11 aylık bebeği ailesinin sattığı iddiası
        İstanbul Havalimanı'nda yeni pist için geri sayım
        İstanbul Havalimanı'nda yeni pist için geri sayım
        "Gerekirse Salah'ı da alacaksın"
        "Gerekirse Salah'ı da alacaksın"
        Bakan Çiftçi talimat verdi! 81 ilde okul çevrelerinde sıkı takip
        Bakan Çiftçi talimat verdi! 81 ilde okul çevrelerinde sıkı takip
        İlk ders zili yarın çalacak
        İlk ders zili yarın çalacak
        Fenerbahçe'nin rakibi Gaziantep FK!
        Fenerbahçe'nin rakibi Gaziantep FK!
        “Zenne Arif" gözaltına alındı
        “Zenne Arif" gözaltına alındı
        Okan Buruk'tan sürpriz kadro kararı!
        Okan Buruk'tan sürpriz kadro kararı!
        Kan donduran cinayetin sırrını kol saati çözdü!
        Kan donduran cinayetin sırrını kol saati çözdü!
        ABD'li otomotiv devi yüz binlerce aracını geri çağırıyor
        ABD'li otomotiv devi yüz binlerce aracını geri çağırıyor
        Ağlatan dönüş
        Ağlatan dönüş
        Yunanistan'da "Aşil Kalkanı" eleştirileri
        Yunanistan'da "Aşil Kalkanı" eleştirileri
        Aşıkların final heyecanı
        Aşıkların final heyecanı
        Büyülü bir sonbahar için 20 film
        Büyülü bir sonbahar için 20 film
        Su kuyusunda facia! 2 ölü
        Su kuyusunda facia! 2 ölü
        Sıcak hava sürüyor, kuzeye yağış beklentisi
        Sıcak hava sürüyor, kuzeye yağış beklentisi
        Zekâ yapay olsa da risk gerçek
        Zekâ yapay olsa da risk gerçek
        Ölümünde yapay zeka detayı
        Ölümünde yapay zeka detayı
        100 yaşındaki Ali Gül’ün yaşam sırrı
        100 yaşındaki Ali Gül’ün yaşam sırrı
        Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar
        Yargıtay'dan milyonlarca çalışanı ilgilendiren karar