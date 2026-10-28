Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        BIST 100 11.165,44 %0,13
        DOLAR 49,8373 %0,05
        EURO 55,6285 %0,22
        GRAM ALTIN 6.480,15 %-0,31
        BITCOIN 81.032,00 %0,44
        FAİZ 39,50 %-0,23
        GÜMÜŞ GRAM 86,12 %-1,21
        GBP/TRY 66,4021 %0,03
        EUR/USD 1,1158 %0,30
        BRENT PETROL 111,49 %1,59
        ÇEYREK ALTIN 10.595,04 %-0,31
        Haberler Ekonomi Para Bankacılık Garanti BBVA'dan 98,2 milyar TL net kâr

        Garanti BBVA'dan 98,2 milyar TL net kâr

        Türkiye Garanti Bankası AŞ (Garanti BBVA), 2026 yılının 9 ayında 98,2 milyar lira net kâr elde etti. Sonuçları değerlendiren Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten "Fonlama maliyetlerindeki gerileme ve etkin bilanço yönetimimizin katkısıyla net faiz marjımızda belirgin bir iyileşme kaydederken, kârlılığımızı artırmaya devam ettik" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28 Ekim 2026 - 21:56 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        Garanti BBVA'dan 98,2 milyar TL net kâr

        Türkiye Garanti Bankası A.Ş., 30 Eylül 2026 tarihli finansal tablolarını açıkladı. Banka’nın konsolide finansal tablolarına göre, yılın ilk 9 ayında, net kârı 98,2 milyar TL oldu. Aktif büyüklüğü 5,6 trilyon TL seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 4,2 trilyon TL oldu.

        Garanti BBVA’nın fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı %65,1 ile müşteri mevduatları oluşturmaya devam etti. Müşteri mevduat tabanı yılın ilk 9 ayında %15,5 büyüme ile 3,6 trilyon TL oldu. Güçlü sermaye odağını koruyan Bankanın sermaye yeterlilik oranı %16,1, özkaynak kârlılığı %27,5, aktif kârlılığı ise %2,6 seviyelerinde gerçekleşti.

        REKLAM

        Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten şunları söyledi:

        “Yılın üçüncü çeyreğinde, dezenflasyon hedefi doğrultusunda sürdürülen sıkı para politikası ve makro ihtiyati düzenlemeler bankacılık sektörünün faaliyet ortamında belirleyici olmaya devam etti. Bununla birlikte, çeyreğin ikinci yarısından itibaren fonlama maliyetlerinde gözlenen gerileme, sektörün kârlılık görünümünü olumlu yönde etkiledi. Küresel gelişmelerin ekonomik görünüm üzerindeki etkilerinin sürdüğü bu dönemde, faiz ve fonlama koşullarındaki değişim, etkin fiyatlama ve bilanço yönetiminin önemini bir kez daha ortaya koydu.”

        REKLAM

        Akten, bankanın 3. çeyrek performansını şu sözlerle değerlendirdi:

        “Fonlama maliyetlerindeki gerileme ve etkin bilanço yönetimimizin katkısıyla net faiz marjımızda belirgin bir iyileşme kaydederken, kârlılığımızı artırmaya devam ettik. Müşteri odaklı ve kredi öncelikli büyüme stratejimiz doğrultusunda, Türk lirası kredilerdeki liderliğimizi farklı segmentlerde elde ettiğimiz pazar payı kazanımlarıyla daha da güçlendirdik. Fonlama tarafında ise müşterilerimizle kurduğumuz uzun vadeli ilişkiler sayesinde geniş ve tabana yaygın mevduat yapımızı korurken, sermaye benzeri kredi ihracı ile finansman kanallarımızı çeşitlendirdik. 125 milyon dolar tutarındaki sürdürülebilir sermaye benzeri tahvil ihracımız ile sağladığımız kaynak, mikro işletmeler ve KOBİ'lerin yeşil yatırımlarına ve kadın girişimcilerin finansmana erişimine yönlendirilecek.”

        REKLAM

        Garanti BBVA’nın sürdürülebilir finansman alanındaki önceliklerine ve COP31 kapsamında üstlendiği role dikkat çeken Akten, sözlerine şöyle devam etti: “Garanti BBVA olarak 2018–2029 dönemi için belirlediğimiz 3,5 trilyon TL sürdürülebilir finansman hedefimiz kapsamında, 2026’nın ilk dokuz ayında 1,9 trilyon TL finansman sağladık. Enerji ve sanayiden kaynak verimliliğine kadar farklı alanlarda müşterilerimizin dönüşüm yatırımlarını destekleyerek Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine ve uluslararası rekabet gücüne katkı sağlamaya devam ediyoruz.

        Bu doğrultuda, Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenecek COP31’i ülkemizin sürdürülebilir dönüşümünü hızlandırmak açısından önemli bir fırsat olarak görüyoruz. BBVA ile birlikte üstlendiğimiz Küresel Bankacılık Partnerliği sayesinde, Türkiye’nin dönüşüm potansiyelini uluslararası sermaye, deneyim ve yeni finansman imkanlarıyla buluşturmaya katkı sağlamayı hedefliyoruz.”

        REKLAM

        Akten, sözlerini şu şekilde tamamladı: “Garanti BBVA olarak güçlü finansal yapımızı, müşteri odaklı iş modelimiz ve teknolojik yetkinliklerimizle birleştirerek sürdürülebilir büyüme stratejimiz doğrultusunda ilerliyoruz. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve bize güvenen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

        ÖNERİLEN VİDEO

        Mekke Anlaşması komisyonda kabul edildi

        Mekke Savunma İttifakı Anlaşması Dışişleri Komisyonu'nda çoğunluk oyla kabul edildi

        #Garanti BBVA
        #bilanço
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile görüştü
        Fed faiz kararını açıkladı
        Fed faiz kararını açıkladı
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Kurtulmuş: Oyun bozan altında kalır!
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Siber dolandırıcılığa DOLUNAY hamlesi
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Muğla'da sel! Endişelendiren görüntüler!
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Kislyak'ın menajerinden transfer itirafı!
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Cevdet Yılmaz: Ödemeler Cuma günü
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Yatırımcı Tazmin Merkezi'nden Tera Yatırım açıklaması
        Lemina dokunuşu
        Lemina dokunuşu
        Hortum felaketinde 2 tutuklama!
        Hortum felaketinde 2 tutuklama!
        "Baba ben geldim"
        "Baba ben geldim"
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Dirk Kuyt'ın menajerinden flaş açıklama!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        Kimyager baron İstanbul'da yakalandı!
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İlk ara ödemeler için tarih açıklandı
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İspanya'da iki tren çarpıştı!
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        İsrail basını iddia etti: Trump Netanyahu'ya baskı uygulayacak
        İsrail seçimi sonuçları bize neyi gösteriyor?
        İsrail seçimi sonuçları bize neyi gösteriyor?
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Psikolojisi bozuldu, 256 kiloya ulaştı
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Yavaş'tan Kurum'a ziyaret
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti
        Önce oğul sonra baba... Cem Akaş hayatını kaybetti