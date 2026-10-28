Garanti BBVA'dan 98,2 milyar TL net kâr

Türkiye Garanti Bankası A.Ş., 30 Eylül 2026 tarihli finansal tablolarını açıkladı. Banka’nın konsolide finansal tablolarına göre, yılın ilk 9 ayında, net kârı 98,2 milyar TL oldu. Aktif büyüklüğü 5,6 trilyon TL seviyesinde gerçekleşirken, ekonomiye nakdi ve gayri nakdi krediler aracılığıyla sağladığı destek ise 4,2 trilyon TL oldu.

Garanti BBVA’nın fonlama kaynakları içindeki en büyük ağırlığı %65,1 ile müşteri mevduatları oluşturmaya devam etti. Müşteri mevduat tabanı yılın ilk 9 ayında %15,5 büyüme ile 3,6 trilyon TL oldu. Güçlü sermaye odağını koruyan Bankanın sermaye yeterlilik oranı %16,1, özkaynak kârlılığı %27,5, aktif kârlılığı ise %2,6 seviyelerinde gerçekleşti.

REKLAM

Konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten şunları söyledi:

“Yılın üçüncü çeyreğinde, dezenflasyon hedefi doğrultusunda sürdürülen sıkı para politikası ve makro ihtiyati düzenlemeler bankacılık sektörünün faaliyet ortamında belirleyici olmaya devam etti. Bununla birlikte, çeyreğin ikinci yarısından itibaren fonlama maliyetlerinde gözlenen gerileme, sektörün kârlılık görünümünü olumlu yönde etkiledi. Küresel gelişmelerin ekonomik görünüm üzerindeki etkilerinin sürdüğü bu dönemde, faiz ve fonlama koşullarındaki değişim, etkin fiyatlama ve bilanço yönetiminin önemini bir kez daha ortaya koydu.”

REKLAM

Akten, bankanın 3. çeyrek performansını şu sözlerle değerlendirdi:

“Fonlama maliyetlerindeki gerileme ve etkin bilanço yönetimimizin katkısıyla net faiz marjımızda belirgin bir iyileşme kaydederken, kârlılığımızı artırmaya devam ettik. Müşteri odaklı ve kredi öncelikli büyüme stratejimiz doğrultusunda, Türk lirası kredilerdeki liderliğimizi farklı segmentlerde elde ettiğimiz pazar payı kazanımlarıyla daha da güçlendirdik. Fonlama tarafında ise müşterilerimizle kurduğumuz uzun vadeli ilişkiler sayesinde geniş ve tabana yaygın mevduat yapımızı korurken, sermaye benzeri kredi ihracı ile finansman kanallarımızı çeşitlendirdik. 125 milyon dolar tutarındaki sürdürülebilir sermaye benzeri tahvil ihracımız ile sağladığımız kaynak, mikro işletmeler ve KOBİ'lerin yeşil yatırımlarına ve kadın girişimcilerin finansmana erişimine yönlendirilecek.”

REKLAM

Garanti BBVA’nın sürdürülebilir finansman alanındaki önceliklerine ve COP31 kapsamında üstlendiği role dikkat çeken Akten, sözlerine şöyle devam etti: “Garanti BBVA olarak 2018–2029 dönemi için belirlediğimiz 3,5 trilyon TL sürdürülebilir finansman hedefimiz kapsamında, 2026’nın ilk dokuz ayında 1,9 trilyon TL finansman sağladık. Enerji ve sanayiden kaynak verimliliğine kadar farklı alanlarda müşterilerimizin dönüşüm yatırımlarını destekleyerek Türkiye ekonomisinin sürdürülebilir büyümesine ve uluslararası rekabet gücüne katkı sağlamaya devam ediyoruz.

Bu doğrultuda, Türkiye’nin ev sahipliğinde Antalya’da düzenlenecek COP31’i ülkemizin sürdürülebilir dönüşümünü hızlandırmak açısından önemli bir fırsat olarak görüyoruz. BBVA ile birlikte üstlendiğimiz Küresel Bankacılık Partnerliği sayesinde, Türkiye’nin dönüşüm potansiyelini uluslararası sermaye, deneyim ve yeni finansman imkanlarıyla buluşturmaya katkı sağlamayı hedefliyoruz.”

REKLAM

Akten, sözlerini şu şekilde tamamladı: “Garanti BBVA olarak güçlü finansal yapımızı, müşteri odaklı iş modelimiz ve teknolojik yetkinliklerimizle birleştirerek sürdürülebilir büyüme stratejimiz doğrultusunda ilerliyoruz. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma ve bize güvenen tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.”