Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten: Türkiye ekonomisine ve topluma katkı sağlamaya devam ediyoruz

Garanti BBVA, Euromoney Mükemmellik Ödülleri 2026’da; Orta ve Doğu Avrupa’da “Tüketici Kredilerinde En İyi Banka” ve “Çeşitlilik ve Kapsayıcılıkta En İyi Banka”, Türkiye’de ise “En İyi Bireysel Banka”, “Tüketici Kredilerinde En İyi Banka”, “Çeşitlilik ve Kapsayıcılıkta En İyi Banka” ve “Kurumsal Sosyal Sorumlulukta En İyi Banka” ödüllerini aldı.

Garanti BBVA, Euromoney'nin Mükemmellik Ödülleri 2026 programında 6 ödül aldı. Banka, Orta ve Doğu Avrupa (CEE) bölgesi ile Türkiye kategorilerinde bireysel bankacılık, tüketici finansmanı, çeşitlilik ve kapsayıcılık ile kurumsal sosyal sorumluluk alanlarında ödüle layık görüldü.

Euromoney Mükemmellik Ödülleri, 30 yılı aşkın süredir finans sektöründe faaliyet gösteren kuruluşları performans, inovasyon ve müşteri etkisi gibi kriterler doğrultusunda değerlendiriyor. Program kapsamında bankalar, karşılaştırılabilir metrikler, yapılandırılmış başvurular ve araştırma süreci esas alınarak faaliyet gösterdikleri ülke ve bölgelerdeki rakipleriyle birlikte değerlendiriliyor

MURAT AKTEN'DEN ÖDÜLLERE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, ödüllere ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Euromoney Mükemmellik Ödülleri 2026 kapsamında 6 ayrı ödüle layık görülmek bizim için büyük bir gurur. Müşterimizi dinleyen, ihtiyaçlarını doğru analiz eden ve ona finansal yaşamının her anında en uygun çözümle eşlik eden bir bankacılık anlayışıyla çalışıyoruz. Türkiye’nin En İyi Bireysel Bankası seçilmemiz ve Tüketici Kredilerinde En İyi Banka olarak hem Türkiye’de hem Orta ve Doğu Avrupa’da ödüllendirilmemiz de bu hizmet modelimizin başarısını teyit ediyor. Çeşitlilik ve kapsayıcılık ile kurumsal sosyal sorumluluk alanlarında aldığımız ödüller ise uzun vadede değer üretme hedeflerimizi yansıtması bakımından bizim için özel bir önem taşıyor. Müşteri odaklı bankacılık anlayışımız, dijitalleşme yatırımlarımız, sürdürülebilirlik odağımız ve toplumsal fayda yaratan çalışmalarımızla finans sektöründe değer yaratmaya, Türkiye ekonomisine ve topluma katkı sağlamaya devam ediyoruz. Bu ödüllerde emeği olan tüm çalışma arkadaşlarıma ve bize duydukları güven için müşterilerimize teşekkür ediyorum.”

Garanti BBVA, müşterilerinin farklı dönemlerde değişen finansal ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmayı hedeflerken, veri ve teknolojiyi kullanarak gerçek zamanlı ve kişiselleştirilmiş tekliflerle hizmet veriyor. Kredi, mevduat ve kart önerilerinin yanı sıra dijital asistan Ugi üzerinden de müşterilere çeşitli yönlendirmeler sağlanıyor. Banka, yaklaşık 30 milyon müşterisine yönelik hizmetlerini müşteri geri bildirimleri doğrultusunda geliştirdiğini belirtiyor.