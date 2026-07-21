Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Ekonomi
        Gündem
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Altın
        Döviz
        Borsa
        Kap Haberleri
        Kripto Para
        İş Yaşam
        Otomobil
        Turizm
        Enerji
        Emlak
        Girişimcilik
        Sigorta
        Sosyal Güvenlik
        Alışveriş
        Tüm Haberler
        BIST 100 14.038,17 %-0,23
        DOLAR 47,1999 %0,02
        EURO 53,9583 %0,18
        GRAM ALTIN 6.168,26 %1,47
        FAİZ 41,71 %0,00
        GÜMÜŞ GRAM 89,80 %4,96
        BITCOIN 66.264,00 %1,44
        GBP/TRY 63,4272 %0,06
        EUR/USD 1,1425 %0,10
        BRENT 89,63 %0,46
        ÇEYREK ALTIN 10.085,27 %1,47
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten: Türkiye ekonomisine ve topluma katkı sağlamaya devam ediyoruz

        Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten: Türkiye ekonomisine ve topluma katkı sağlamaya devam ediyoruz

        Garanti BBVA, Euromoney Mükemmellik Ödülleri 2026 kapsamında Orta ve Doğu Avrupa ile Türkiye kategorilerinde toplam 6 ödül aldı. Banka; bireysel bankacılık, tüketici kredileri, çeşitlilik ve kapsayıcılık ile kurumsal sosyal sorumluluk alanlarında ödüle layık görüldü. Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, ödüllere ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: Türkiye ekonomisine ve topluma katkı sağlamaya devam ediyoruz. Bu ödüllerde emeği olan tüm çalışma arkadaşlarıma ve bize duydukları güven için müşterilerimize teşekkür ediyorum

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 21 Temmuz 2026 - 12:23 Güncelleme:
        Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın Google’da haber kaynağınızı Habertürk olarak seçmek için tıklayın
        "Türkiye ekonomisine katkı sağlamaya devam ediyoruz"

        Garanti BBVA, Euromoney Mükemmellik Ödülleri 2026’da; Orta ve Doğu Avrupa’da “Tüketici Kredilerinde En İyi Banka” ve “Çeşitlilik ve Kapsayıcılıkta En İyi Banka”, Türkiye’de ise “En İyi Bireysel Banka”, “Tüketici Kredilerinde En İyi Banka”, “Çeşitlilik ve Kapsayıcılıkta En İyi Banka” ve “Kurumsal Sosyal Sorumlulukta En İyi Banka” ödüllerini aldı.

        Garanti BBVA, Euromoney'nin Mükemmellik Ödülleri 2026 programında 6 ödül aldı. Banka, Orta ve Doğu Avrupa (CEE) bölgesi ile Türkiye kategorilerinde bireysel bankacılık, tüketici finansmanı, çeşitlilik ve kapsayıcılık ile kurumsal sosyal sorumluluk alanlarında ödüle layık görüldü.

        Euromoney Mükemmellik Ödülleri, 30 yılı aşkın süredir finans sektöründe faaliyet gösteren kuruluşları performans, inovasyon ve müşteri etkisi gibi kriterler doğrultusunda değerlendiriyor. Program kapsamında bankalar, karşılaştırılabilir metrikler, yapılandırılmış başvurular ve araştırma süreci esas alınarak faaliyet gösterdikleri ülke ve bölgelerdeki rakipleriyle birlikte değerlendiriliyor

        MURAT AKTEN'DEN ÖDÜLLERE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

        Garanti BBVA Genel Müdürü Mahmut Akten, ödüllere ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: “Euromoney Mükemmellik Ödülleri 2026 kapsamında 6 ayrı ödüle layık görülmek bizim için büyük bir gurur. Müşterimizi dinleyen, ihtiyaçlarını doğru analiz eden ve ona finansal yaşamının her anında en uygun çözümle eşlik eden bir bankacılık anlayışıyla çalışıyoruz. Türkiye’nin En İyi Bireysel Bankası seçilmemiz ve Tüketici Kredilerinde En İyi Banka olarak hem Türkiye’de hem Orta ve Doğu Avrupa’da ödüllendirilmemiz de bu hizmet modelimizin başarısını teyit ediyor. Çeşitlilik ve kapsayıcılık ile kurumsal sosyal sorumluluk alanlarında aldığımız ödüller ise uzun vadede değer üretme hedeflerimizi yansıtması bakımından bizim için özel bir önem taşıyor. Müşteri odaklı bankacılık anlayışımız, dijitalleşme yatırımlarımız, sürdürülebilirlik odağımız ve toplumsal fayda yaratan çalışmalarımızla finans sektöründe değer yaratmaya, Türkiye ekonomisine ve topluma katkı sağlamaya devam ediyoruz. Bu ödüllerde emeği olan tüm çalışma arkadaşlarıma ve bize duydukları güven için müşterilerimize teşekkür ediyorum.”

        Garanti BBVA, müşterilerinin farklı dönemlerde değişen finansal ihtiyaçlarına yönelik çözümler sunmayı hedeflerken, veri ve teknolojiyi kullanarak gerçek zamanlı ve kişiselleştirilmiş tekliflerle hizmet veriyor. Kredi, mevduat ve kart önerilerinin yanı sıra dijital asistan Ugi üzerinden de müşterilere çeşitli yönlendirmeler sağlanıyor. Banka, yaklaşık 30 milyon müşterisine yönelik hizmetlerini müşteri geri bildirimleri doğrultusunda geliştirdiğini belirtiyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Açık su yüzücüsü Deniz Kayadelen, Kuzey Kutbu'nda yüzen ilk Türk olarak tarihe geçti

        Kariyerinde 6 dünya şampiyonluğu ile bir Guinness rekoru bulunan Deniz Kayadelen, Kuzey Kutbu'na en yakın bölgelerden Svalbard Takımadaları'nda 4 derece sıcaklıktaki Arktik sularda 1200 metre yüzerek bir ilki başardı. (AA)

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Gülistan Doku hamile miydi? Arkadaşının ifadesi ortaya çıktı
        Gülistan Doku hamile miydi? Arkadaşının ifadesi ortaya çıktı
        Gülistan Doku soruşturmasında 15 gözaltı daha!
        Gülistan Doku soruşturmasında 15 gözaltı daha!
        Fenerbahçe, Avrupa'da perdeyi açıyor!
        Fenerbahçe, Avrupa'da perdeyi açıyor!
        Rojin'in kıyafetinden DNA alınmamış
        Rojin'in kıyafetinden DNA alınmamış
        Leao'da parola: Ağustos!
        Leao'da parola: Ağustos!
        ABD'den Küba iddiası
        ABD'den Küba iddiası
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Nasıl tanıştıklarını anlattı
        Oğuzhan Uğur'un ifadesi ortaya çıktı
        Oğuzhan Uğur'un ifadesi ortaya çıktı
        YKS sonuçları açıklandı!
        YKS sonuçları açıklandı!
        YKS birincileri açıklandı: İşte o iller!
        YKS birincileri açıklandı: İşte o iller!
        Türkiye'nin en nadide 21 koyu
        Türkiye'nin en nadide 21 koyu
        Anneyi öldürdü, piyanist kızını ağır yaraladı!
        Anneyi öldürdü, piyanist kızını ağır yaraladı!
        İspanya, Dünya Kupası zaferini kutladı
        İspanya, Dünya Kupası zaferini kutladı
        Çeyrek altında dikkat çeken rakam
        Çeyrek altında dikkat çeken rakam
        Yürekler ağza geldi! Terastaki yangında inanılmaz görüntü!
        Yürekler ağza geldi! Terastaki yangında inanılmaz görüntü!
        Final maçının perde arkası
        Final maçının perde arkası
        Son görüntüler ortaya çıktı
        Son görüntüler ortaya çıktı
        İnternet tarihini değiştiren an!
        İnternet tarihini değiştiren an!
        Hiç yaşamadığınız yılları özlemek normal mi?
        Hiç yaşamadığınız yılları özlemek normal mi?
        Trump'ın İran planı ne olacak?
        Trump'ın İran planı ne olacak?