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        Haberler Ekonomi Para Garanti BBVA Yatırım’dan global piyasaları takip eden yatırımcılara tavsiyeler

        Garanti BBVA Yatırım’dan global piyasaları takip eden yatırımcılara tavsiyeler

        Garanti BBVA Yatırım, yurt dışı piyasalarına yönelik yatırım tavsiyelerini, eTrader uygulamasında yatırımcılarla paylaşmaya başladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 25 Ağustos 2026 - 12:17 Güncelleme:
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        Global piyasalar için tavsiye veriyor

        Garanti BBVA Yatırım, eTrader üzerinden yatırımcılara yurt dışı piyasalara yönelik yeni bir hizmet sunuyor. Yurt dışı model portföylerin yanı sıra araştırma ekibi tarafından Avrupa ve ABD piyasalarının açık olduğu saatlerde hazırlanan yatırım tavsiyeleri, eTrader bildirimleri ile kullanıcılara seans kapanışına kadar ulaştırılıyor.

        Garanti BBVA Yatırım Genel Müdürü Hülya Türkmen, yeni hizmete ilişkin değerlendirmesinde şu açıklamalarda bulundu: “Uzun süredir yatırımcılarımızın karar süreçlerini destekleyen araştırma raporları ve öneriler sunuyoruz. Son dönemde teknoloji şirketleri, yapay zekâ temalı hisseler ve dolar bazlı yatırım fırsatlarına yönelik ilginin artmasıyla birlikte, global piyasaların da yatırımcıların gündeminde daha fazla yer aldığını görüyoruz. Müşterilerimizden gelen geri bildirimler doğrultusunda bu deneyimi yurt dışı piyasalara da taşıdık. Böylece yatırımcılarımız, Avrupa ve özellikle ABD piyasalarındaki gelişmeleri saat farkına takılmadan takip edebiliyor.

        Sene başından bu yana paylaştığımız önerilerimizin %65 başarı oranına ulaşması da önemli bir sonuç. Yatırımcılarımızın dünyanın farklı piyasalarındaki gelişmeleri takip etmelerini kolaylaştıran, güvenilir bir finansal yol arkadaşı olmaya ve kapsamlı bir yatırım deneyimi sunmaya devam edeceğiz.”

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        #eTrader
        #Garanti BBVA Yatırım
        #global piyasalar
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